به گزارش خبرگزاری مهر، «نصرالله پورجوادی» اسلام‌پژوه ایرانی، شامگاه سه‌شنبه در مراسم رونمایی جدیدترین کتابش با عنوان «قوت دل و نوش جان» گفت: با این کتاب، به

قرندوم هجری قمری کشیده شدم با اینکه می‌ترسیدم تا این اندازه به عقب برگردم، دریافتم که باید پژوهش را از قرن اول هجری قمری و حتی دوره ساسانی آغاز کنم.

وی ضمن توضیح کارهای قبلی خود در زمینه اسلام‌پژوهی گفت: من به گونه‌ای از اسلام‌شناسی اعتقاد دارم که پدیدارشناسانه است، در این جایگاه شما عقیده خودتان را کنار

می‌گذارید و در مورد عقاید پیشین کنجکاوی می‌کنید، نه قضاوتی در کار است و نه می‌خواهید کسی را متقاعد کنید، تنها کنجکاوی برای درک حقیقت دارید و نوری که باید روی عقاید

بیاندازید، این کاریست که من کردم.

مراسم رونمایی این کتاب با حضور «کاظم موسوی بجنوردی» رئیس مرکز دایرة المعارف اسلامی، بهاءالدین خرمشاهی قرآن‌پژوه، جمشید کیان فر، رئیس اسبق گنجینه کتابخانه

ملی،احمد پاکتچی مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

این مراسم، چهارمین شب از مجموعه «پنج شب، پنج کتاب، پنج شخصیت» است که به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۱۷ رونمایی از کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسانی نوشته «آیت الله محقق داماد» و یکشنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۱۷

رونمایی از کتاب وحدت هستی و هستی واحد نوشته «غلامحسین ابراهیمی دینانی برگزار شده است.