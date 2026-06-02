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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

«ریاکاری های بنی عباس» کتاب شد

«ریاکاری های بنی عباس» کتاب شد

کتاب «ریاکاری های بنی عباس» نوشته فضل الله صلواتی در کتابخانه ملی رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «ریاکاری های بنی عباس» نوشته فضل الله صلواتی پژوهشکر تاریخ اسلام و با نگاهی به دوران خلافت بنی عباس و سیاست های آنان در اداره امور ممالک اسلامی و نیز ارتباط با ائمه اطهار رونمایی می شود.

مراسم رونمایی از این اثر روز چهارشنبه ۲۰ خردادماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.

در این مراسم غلامرضا امیرخانی، رئی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، محمد باقر انصاری رئیس مؤسسه بوستان کتاب، عبدالمجید معادیخواه، پژوهشگر قرآن و تاریخ اسلام، رسول جعفریان رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و مولف حضور داشته و سخنرانی می کنند.

کد مطلب 6847687
سیده فاطمه سادات کیایی

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