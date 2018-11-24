به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الشرق الاوسط اعلام کرد کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فصل ۲۰۱۹ لیگ قهرمانان آسیا تغییراتی را در شیوه برگزاری مسابقات خواهد داشت که مهمترین آن، تک بازی شدن فینال است. بر این اساس، همانند لیگ قهرمانان اروپا، فینال در یک کشور بی طرف برگزار می شود و از قبل، کشور میزبان مشخص خواهد شد. البته ممکن است در صورت فراهم بودن شرایط، یکی از تیم های صعود کننده به فینال میزبان شود.

قرار است کشور میزبان یکبار از شرق و یکبار از غرب قاره انتخاب شود.

این اتفاق برای اولین بار در قاره آسیا رخ می دهد و کنفدراسیون فوتبال آسیا همانند برگزاری لیگ قهرمانان به شیوه اروپایی آن است.

در فصل گذشته این مسابقات، پرسپولیس ایران و کاشیما ژاپن به فینال رسیدند که دیدار فینال به صورت رفت و برگشت برگزار شد.

پرسپولیس و استقلال دو سهمیه مستقیم ایران در لیگ قهرمانان آسیا و ذوب آهن و سایپا هم دو سهمیه غیر مستقیم هستند که باید ابتدا در مرحله پلی آف شرکت کنند.