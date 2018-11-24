به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه مصطفی سالاری استاندار گیلان به همراه جمعی از مسئولان استان به مناسبت هفته بسیج با سردار محمد عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس گیلان دیدار و گفتگو کرد.

نقش تعیین کننده سپاه و بسیج در تأمین امنیت

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به نقش مهم سپاه و بسیج در حفاظت از انقلاب و نظام بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت آنها در حل مشکلات استان گیلان در حوزه مختلف تأکید کرد.

سالاری با بیان اینکه انجام هر اقدامی در بخش‌های مختلف بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، افزود: سپاه و بسیج در تأمین امینت در سطح کشور و استان گیلان نقش مهمی ایفا می کنند.

محرومیت زدایی اولویت بسیج

فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این دیدار به اقدامات انجام شده از سوی بسیج اشاره و اظهارکرد: محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان مهم‌ترین اولویت بسیج است.

سردار محمد عبدالله پور با اشاره به ظرفیت بالا سپاه استان گیلان و بسیج در حوزه‌های و بخش ‌ها مختلف، افزود: سازمان‌ها و نهادها باید از این ظرفیت در حل مشکلات استان بهره گیری کنند.

وی در ادامه ساخت مسکن محرومین، اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم، کمک به تأمین امنیت استان بخشی از اقدام سپاه و بسیج در سطح استان گیلان بوده که با همکاری سایر نهادها انجام شده است.