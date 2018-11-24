گفتگوی بین ادیان ضرورت اساسی جهان کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آبایی عصر شنبه در مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان چهارمین همایش بینالمللی گفتگو و مناظرات رضوی تصریح کرد: شواهد تاریخی از همزیستی نظری و عملی مثالزدنی ادیان مختلف در کنار همدیگر خبر داده و تا زمانی که عنصری به نام گفتگو بر روابط بین ادیان حاکم باشد، نباید جای هیچ گونه نگرانی در تیره شدن روابط بین ملتها وجود داشته باشد.
وی افزود: در تمامی ادیان توحیدی اعتلای اخلاق در ارتباط با طبیعت، جامعه و همنوعان و منع ظلم و ستم مورد تاکید قرار گرفته و وجود مشکلات و موانعی در ارتباط هر چه مناسب ادیان مختلف با یکدیگر حاصل نگاههای تنگنظرانه برخی از افراد بوده که با نگاهی تبعیضآمیز همکیشان خود را برتر از دیگران میپندارند.
این محقق و دین پژوه کلیمی ادامه داد: افرادی از از آیات الهی سوءبرداشت کرده و مفاهیم آن را به صورت تنگنظرانهای تفسیر میکنند بر اختلافات دامن زده و گوهر اصلی ادیان که گستردن مهر و محبت و همزیستی مسالمتآمیز در کنار یکدیگر است را مورد خدشه قرار میدهند.
آبایی از وجود زیارتگاههای تاریخی مختلف یهودیان در نقاط مختلف ایران خبر داد و افزود: بنا به روایت تاریخی یهودیان از دو هزار و ۵۰۰ سال پیش در این سرزمین حضور مداومی داشتند و در تمامی فراز و نشیبها همزیستی مسالمتآمیز و دوسویهای را شاهد بودیم.
وی بر تاکید تمامی ادیان توحیدی بر محبت و مهرورزی تاکید کرد و ادامه داد: در ادیان توحیدی، مهر، محبت، عدالتمحوری و عبادت خالق هستی از جمله نقاط مشترکی بوده که با عمل به آن امکان زندگی عاری از هرگونه تنش و خشونت وجود خواهد داشت.
نظر شما