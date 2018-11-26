سید فرزاد طلاکش در گفتگو با خبرنگار مهر میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغ داری ۸۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: مقدار محدودی واردات در راستای تنظیم بازار این کالا انجام و تخم مرغ های وارداتی از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع شد اما این اقدام چندان در تنظیم بازار موثر نبود.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: سال گذشته نیز ما اعلام کرده بودیم که واردات تخم مرغ نمی تواند تاثیری در تنظیم بازار داشته باشد اما متاسفانه کسی به این مسائل توجه نمی کند.

وی اضافه کرد: همچنین قرار بود دولت با همکاری اتحادیه سراسری مرغداران میهن اقدام به توزیع تخم مرغ داخلی در میادین به قیمت شانه ای ۱۶ هزارتومان کند که هنوز این اتفاق رخ نداده است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان اینکه معمولا در اواخر آبان ماه قیمت تخم مرغ اوج می گیرد، افزود: افزایش تقاضا و تاخیر مرغداران در عرضه محصول تولیدی شان به بازار از جمله دلایل این امر است ضمن اینکه فرارسیدن برخی اعیاد نیز در این مساله بی تاثیر نیست.

طلاکش تصریح کرد: با توجه به اینکه مشکل چندانی در شیوع بیماری نداریم و تولید نیز رو به افزایش است، پیش بینی می شود از امروز قیمت تخم مرغ روند کاهشی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان امسال به شکل اپیدمی درنیامده و به صورت گذرا با آن مواجه بوده ایم، گفت: در استان اصفهان تعداد واحدهای درگیر بیشتر از نقاط دیگر کشور بوده است.