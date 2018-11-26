به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، متقاضیان حضور در دهمین المپیاد نانو، می‌توانند از صبح امروز با مراجعه به سایت باشگاه نانو به نشانی www.nanoclub.ir، نسبت به ثبت نام اقدام کنند. ثبت نام در المپیاد نانو، به دو روش انفرادی و گروهی (از طریق نهادهای ترویجی مورد تایید ستاد نانو) تا روز دوشنبه ۱۵ بهمن ادامه دارد. دهمین المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو مشابه دوره گذشته در سه مرحله برگزار خواهد شد.

مرحله اول، در اردیبهشت ۱۳۹۸ به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور و در قالب یک آزمون کتبی با سوالات تستی

مرحله دوم، در تیر ماه ۱۳۹۸ و در قالب یک آزمون کتبی تستی- تشریحی

مرحله سوم، در دهه اول شهریور ماه ۱۳۹۸ و به صورت یک اردوی علمی، آموزشی و رقابتی

المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو رویدادی است که ابتکار برگزاری آن با این عنوان متعلق به ایران است. این رویداد ترکیب مناسبی از رقابت همزمان در حیطه تئوری و عملی بوده که همه مباحث اصلی مطرح در علوم و فناوری نانو را در بر می­ گیرد.

از اهداف برگزاری المپیاد نانو می‌توان به مواردی نظیر شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش‌آموزی، پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری نانو و پیشتازی جمهوری اسلامی ایران در آموزش فناوری نانو اشاره کرد. تاکنون ۹ دوره المپیاد دانش‌آموزی علوم و فناوری نانو برگزار شده است و دهمین دوره آن در سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است، المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به تایید بنیاد ملی نخبگان رسیده است و برگزیدگان این المپیاد به شرح زیر از جوایز این بنیاد بهره‏ مند خواهند شد:

مدال امتیاز بنیاد نخبگان جایزه نقدی بنیاد نخبگان

(میلیون ریال) طلا ۷۰ ۱۵ نقره ۵۰ ۱۰ برنز ۳۰ 5

علاوه بر جوایز فوق، جایزه نقدی ستاد نانو به برگزیدگان این المپیاد تعلق خواهد گرفت. راه یافتگان به مرحله­ سوم المپیاد پس از پایان دوران تحصیلات دبیرستان و راه­یابی به دانشگاه می توانند به عضویت «کانون برگزیدگان باشگاه نانو» درآیند.