به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش گفت: بخشی از کمبود سیلندرهای گاز خانگی در استان مربوط به کاهش سهمیه‌ای است که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعمال کرده است.

وی افزود: استفاده برخی خودروها از گاز ال پی جی و تأمین این کپسول از سایر استان از دیگر دلایل کمبود و افزایش قیمت کپسول خانگی است.

معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان کرد: برخی از سهمیه گاز مصرفی خانگی شهرستان رودان به کرمان فرستاده می‌شود.

پیروی منش اضافه کرد: قیمت هر کپسول یازده کیلویی ۶ هزار و ۹۰۰ تومان است و عرضه با نرخ بیشتر از آن تخلف محسوب می‌شود.

معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به اینکه مردم در صورت تخلف واحدهای صنفی به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند، بیان کرد: مقررشده است در شهرستان‌هایی که با کمبود سیلندر گاز مواجه هستند فرمانداران از نزدیک موضوع را رصد کنند تا گاز خانگی مردم تأمین شود.