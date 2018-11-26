به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی منش گفت: بخشی از کمبود سیلندرهای گاز خانگی در استان مربوط به کاهش سهمیهای است که شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی اعمال کرده است.
وی افزود: استفاده برخی خودروها از گاز ال پی جی و تأمین این کپسول از سایر استان از دیگر دلایل کمبود و افزایش قیمت کپسول خانگی است.
معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خاطرنشان کرد: برخی از سهمیه گاز مصرفی خانگی شهرستان رودان به کرمان فرستاده میشود.
پیروی منش اضافه کرد: قیمت هر کپسول یازده کیلویی ۶ هزار و ۹۰۰ تومان است و عرضه با نرخ بیشتر از آن تخلف محسوب میشود.
معاون بازرسی صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به اینکه مردم در صورت تخلف واحدهای صنفی به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند، بیان کرد: مقررشده است در شهرستانهایی که با کمبود سیلندر گاز مواجه هستند فرمانداران از نزدیک موضوع را رصد کنند تا گاز خانگی مردم تأمین شود.
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