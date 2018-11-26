سیلاب رودخانه بالارود مهار شد

امیر دالوند در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از شب گذشته و به دلیل بارندگی های اخیر، دبی رودخانه بالا رود به میزان قابل توجه‌ای افزایش داشته و این موضوع موجب بروز سیلاب و طغیان این رودخانه شده است.

وی افزود: این سیلاب موجب وارد شدن خساراتی به زیرساخت‌های ارتباطی منطقه گردیده و شهروندان از تردد در مسیر روستای امام رضا (ع) خودداری کنند.

بخشدار مرکزی گفت: در مهار این سیلاب قرارگاه خاتم، اداره راه و شهرسازی، شبکه آبیاری دز با بسیج چندین دستگاه ماشین آلات سنگین شرکت اقدام به مهار سیلاب در جنوب رودخانه بالارود کردند.

دالوند اظهار کرد: با توجه به حجم دبی آب شهروندان تا پایان عملیات مهار طغیان رودخانه بالارود از تردد در مسیر روستای امام رضا خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان افزون بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.