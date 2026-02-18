سد مخزنی بالارود اندیمشک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سد مخزنی بالا رود از نوع خاکی با هسته رسی است که ۱۳۱ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد؛ عملیات اجرایی این سد که از اواسط شهریور ۱۳۸۴ بر روی رودخانه بالارود آغاز شد به دلیل برخی مسایل و موانع طی این سالها با وقفه‌هایی همراه بود.

این سد دارای ۹۰ متر ارتفاع از پی، یک هزار و ۵۴ متر طول تاج، ۱۰ متر عرض تاج و ۷۹۷ کیلومتر مربع حوضه آبریز است که توسط سازمان آب و برق خوزستان بر روی رودخانه بالارود در ۲۷ کیلومتری شمال شهر اندیمشک در بخش الوار گرمسیری و در شهر حسینیه احداث شده است.

کنترل جریان‌های سیلابی رودخانه بالارود و کاهش خسارت‌های ناشی از سیلاب، تامین نیاز آب کشاورزی ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمین‌های پایین دست، تامین آب آشامیدنی شهر حسینیه و روستاهای اطراف، تامین انرژی برق آبی سالیانه به میزان ۱۱ گیگاوات ساعت و همچنین ایجاد منطقه گردشگری و توسعه منطقه از جمله اهداف و مزایای احداث این سد است.

رودخانه بالارود، یکی از سرشاخه‌های دائمی رودخانه دز به شمار می‌رود و در فصل‌های بارش، به‌دلیل حجم بالای آورد آب از مناطق بالادست سر به طغیان می‌گذارد؛ تجربه سیلاب‌های سال ۱۳۹۵ با دبی ۳۹۵ مترمکعب در ثانیه و سال ۱۳۹۸ با دبی ۹۰۰ مترمکعب در ثانیه نشان داد که سد بالارود با مهار این جریان‌های عظیم، کارآمدی خود را در کنترل و مدیریت سیلاب‌های فصلی به اثبات رسانده است.

تخصیص اعتبار برای تکمیل و بهره برداری از طرح ملی سد بالارود یکی از مصوبه های سفر دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه به خوزستان در بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که با بهره برداری از این طرح در بهمن ماه ۱۴۰۴، این وعده دولت چهاردهم به مردم اندیمشک و خوزستان پس از یکسال محقق شد.