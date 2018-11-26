به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مساعی حمیده دیروز یکشنبه چهارم آذر در حاشیه سی و دومین سال نشست این کنفرانس برگزار شد.

منوچهر متکی دبیر این کمیسیون در سخنانی گفت: درخواست کردیم که این کمیسیون به ترکیه سفر کرده و وضعیت مسلمانان روهینگیایی را با آنها در میان بگذاریم که این درخواست ما پذیرفته شد.

متکی افزود: بسیاری از مسلمانان میانمار مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تعدادی نیز به بنگلادش کوچانده شدند. بنده سفری به بنگلادش داشتم و با مقامات آنجا و حتی مقامات محلی صحبت کردم و به شخصه مشاهده کردم که مسلمانان زندگی بسیار وخیمی دارند.

وی ادامه داد: با وزیر امور سابقه بنگلادش هم دیدار کردم و ایشان از وضعیت مسلمانان بسیار ابراز تاسف کردند. ایشان گفتند که اساسا دولت میانمار این افراد را به رسمیت نمیشناسد و حاضر به مذاکره نیست.

وزیر امور خارجه اسبق کشورمان گفت: این گزارشی بود که باید خدمت شما عرض میکردم و معتقدم کشورهای اسلامی باید در زمینه کمک به مسلمانان میانمار حضور فعال تری داشته باشند.

وی در پایان اظهار کرد: قاعدتا این کمیسیون در حد توان خود میتواند به مسلمانان میانمار کمک کرده یا مسائل در این مورد را رسانه ای کند.

مسلمانان روهینگیا را آواره کردند تا زمین هایشان را مصادره کنند

جواد العنانی، وزیر امور خارجه سابق اردن هاشمی خاطرنشان کرد: کشتار مسلمانان و اخراج آنان از میانمار دارای انگیزه اقتصادی بود.

وی افزود: افراد ثروتمند دستور چنین کشتاری علیه مسلمانان روهینگیا را صادر کردند تا زمین های آنان را مصادره و از آن خود کنند. بنابراین تعدادی را کشته و تعدادی را به بنگلادش فرستادند.

العنانی ادامه داد: نخست وزیر آنها هم جایزه صلح نوبل گرفته است و این مایه تاسف است. ما درخواست کردیم که این جایزه از آنگ سانگ سوچی پس گرفته شود.

وی افزود: کمیسیون مساعی حمیده تاکنون اقدامات مناسبی برای حمایت از مسلمانان میانمار انجام داده است و در اینجا لازم میدانم از جمهوری اسلامی ایران بابت اقداماتی که در این راستا انجام داده است تشکر کنم.

وزیر امور خارجه سابقه اردن در ادامه در رابطه با وضعیت فلسطینیان گفت: در سال ۱۹۵۰ قانونی با عنوان قانون بازگشت، در اسراییل به تصویب رسید تا هر کس که خون اسرائیلی در رگ اوست بتواند به این سرزمین بیاید و شناسنامه اسرائیلی بگیرد و اکنون تعداد آنها بسیار زیاد شده و دموگرافی منطقه تغییر کرده است.

وی افزود: قانونی هم که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد قانون خطرناکی است و فقط یهودیان را صاحب سرزمین فلسطین می داند. این اقدامات باعث پاک کردن سابقه تاریخی منطقه میشود.

العنانی تاکید کرد: ای برادران و خواهران عزیز، قدس در شرایط خطرناکی قرار دارد که با ادامه وضعیت کنونی، شرایط آن هم بدتر خواهد شد بنابراین باید اتحاد و کمک های خودمان را بیشتر کنیم چراکه قدس، روح امت و نماد وحدت همه ماست.

وزیر امور خارجه سابق اردن در پایان تاکید کرد: از تلاش های جمهوری اسلامی و در راس آنها رهبر معظم انقلاب تشکر می کنیم. همچنین از کشورهای اسلامی درخواست کمک بیشتری داریم. چراکه خطری جدی قدس را تهدید میکند.

در رسانه ها هم برای کمک به مسلمانان روهینگیا اقدام کنیم

شیخ نعیم قاسم جانشین دبیرکل حزب الله لبنان هم گفت: بنده پیشنهاد میکنم مسئله یمن را هم به تلاش های این کمیسیون اضافه کنیم چراکه در سه سال گذشته کشتار بسیاری در این منطقه شده است.

وی ادامه داد: کشتار عربستان سعودی علیه مسلمانان یمن ادامه دارد و شرایط آنها روز به روز وخیم تر می شود. از سوی دیگر تلاش کمیسیون برای ملاقات با عاملان این جنایات بی فایده است.

شیخ نعیم قاسم گفت: ما باید با ارگانهایی ارتباط برقرار کنیم که ما را تایید می کنند. مثلا اگر برای ما ثابت شد کویت یا عمان در زمینه کمک به مسلمانان میانمار به ما کمک میکنند باید باید برای تاسیس یک لابی در این زمینه اقدام کنیم.

جانشین دبیرکل حزب الله لبنان افزود: باید موثرترین کشورها را انتخاب کرده و با آنها ارتباط برقرار کنیم. از سوی دیگر باید در رسانه ها هم برای کمک به مسلمانان روهینگیا اقدام کنیم.

وی ادامه داد: اگر تلاش های ما مفید نباشد نمیتوانیم نقش موثری در زمینه حمایت از ملت فلسطین یا مسلمانان میانمار داشته باشیم.

عادی سازی روابط با اسرائیل باید به عنوان جنایت شناخته شود

عبدالغنی شمس الدین از علمای مالزی خاطرنشان کرد: باید عادی سازی روابط با اسرائیل باید به عنوان جنایت شناخته شود.

شمس الدین عنوان کرد: مسئله فلسطین چالش اصلی کنونی در جهان اسلام است و باید در کتابهای درسی مورد توجه قرار گیرد چراکه در ذهن بسیاری از دانش آموزان در جهان اسلام در حال فراموشی است.

عبدالغنی شمس الدین در پایان اظهار کرد: در وجدان امت اسلام زنده نگه داریم. مسئله دیگر زنده نگه داشتن هنر مقاومت است. از سوی دیگر باید وظایف اخلاقی برای کشورهای مختلف در زمینه مسئله فلسطین تعیین کنیم.

پیروزی از آنِ یمنی‌هاست

آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هم گفت: ما با تعداد اندکی که داریم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم چون خداوند متعال با ماست. حضرت موسی هم علت اطمینان خود از مبارزه با فرعون را حمایت خداوند می داند.

آیت الله اراکی تاکید کرد: به برادران یمنی اطمینان می دهم که پیروزی با شماست؛ چراکه خداوند با شماست. این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید کرده اند.

وی یادآور شد: ارتش اسرائیل توسط یک گروه مومن و متدین یعنی حزب الله شکست خورد بنابراین قهرمانان یمن هم که دشمن، آنها را ضعیف می انگارد قطعا پیروز خواهند شد؛ چراکه خداوند با آنهاست.

موضوع یمن در دستور کار رسمی کمیسیون مساعی حمیده قرار گرفت

به پیشنهاد جمعی از حاضران در سی و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و براساس نظرسنجی صورت گرفته موضوع یمن در دستور کار رسمی کمیسیون مساعی حمیده قرار گرفت.

منوچهر متکی دبیر کمیسیون مساعی حمیده در این باره گفت: موضوعی همانند یمن موضوع کلانی است و شاید این کمیسیون نتواند در این اندازه فعالیت کند اما اقداماتی از قبیل وحدت و پایان دادن به اختلافات در داخل یمن را میتوانیم مورد توجه قرار دهیم.

از دهه ۷۰ تلاش جهان اسلام برای حمایت از فلسطین کمتر شد

اسی آمارا، وزیر سابق امور خارجه ساحل عاج نیز عنوان کرد: ایران پرچمدار مقابله با اسرائیل بود و از این بابت باید از ایران تشکر کنم. خود بنده در کشوری غیر مسلمان زندگی می کنم اما مسلمان هستم.

وزیر سابق امور خارجه ساحل عاج گفت: ما در آفریقا با به موضوع اسلام و همچنین مسئله فلسطین بسیار حساس هستیم و همواره از آنها حمایت کرده ایم.

وی افزود: اما بنده یک نگرانی و ناامیدی هم دارم که از دهه ۷۰ تلاش جهان اسلام برای حمایت از فلسطین کمتر شد و لازم است در این زمینه اتحاد بیشتری داشته باشیم و به صورت عملی اقدام کنیم.

آمارا یادآور شد: باید بدون ترس از مظلومان حمایت کنیم. بده هر روز صبح که از خواب بیدار میشوم برای موفقیت مسلمانان دعا می کنم و معتقدم توانایی وحدت و پیروزی را دارند.

حکام غیرعادل، جهان اسلام مشکل جهان هستند

عباس خامه یار، معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تصریح کرد: مقاومت هراسی یکی از اقدامات دشمنان است و متاسفانه می‌خواهند جهان را از مقاومت، شیعه و انقلاب اسلامی بترسانند و اینکار توسط دشمنان اسلام انجام می شود.

وی ادامه داد: باید راهی برای گفت و گو با غربی ها پیدا کرده و دیدگاه آنان نسبت به اسلام و مسلمانان تغییر دهیم.

خامه یار افزود: مشکل اصلی جهان اسلام این است که چهره مناسبی در جهان غرب ندارد و دشمنان ما را به عنوان تروریست معرفی کرده اند بنایراین باید از ابزارهای جدید همانند شبکه های اجتماعی برای تغییر نگرش آنها استفاده کنیم.

معاون بین الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پایان گفت: یکی دیگر از مشکلات ما وجود حکام غیرعادل در جهان اسلام است بنابراین باید در این زمینه هم تلاش های لازم مخصوصا توسط این کنفرانس انجام دهیم.

همچون اساتید تاریخ، مسائل جهان اسلام را فقط تکرار نکنیم

همچنین عدنان منصور، وزیر امور خارجه لبنان گفت: ما در زمینه مسائل جهان اسلام همانند اساتید تاریخ باشیم که هر سال درس های تاریخ را برای دانشجویان تکرار کنیم.

وی افزود: با چالشهای بزرگ رو به رو هستیم و وظایف خطیری داریم بنابراین برای رفع مشکلاتی که جهان اسلام با آن مواجه است باید با نقشه و به صورت دقیق پیش برویم.

عدنان منصور در پایان عنوان کرد: لازم است نقشه راه داشته باشیم و اهداف چند سال بعدمان را بر اساس این نقشه طراحی کرده و بعد از چند سال بررسی کنیم که اهداف ما تا چه اندازه محقق شده است.