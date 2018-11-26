به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله گیتی‌منش صبح دوشنبه در نشست کارگروه کاهش آلودگی هوای اراک با بیان اینکه هم‌ اکنون بنزین و نفت گاز یورو ۴ در استان مرکزی توزیع می‌شود، عنوان کرد: روزانه در این استان چهار میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت مایع توزیع می‌شود که سه میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر مربوط به حوزه حمل و نقل است.

وی اضافه کرد: بیشترین میزان مصرف بنزین مربوط به اراک با یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است که ۳۶ درصد مصرف بنزین استان را به خود اختصاص داده، همچنین ۲۱ درصد بنزین استان در ساوه و ۱۰ درصد در شازند استفاده می‌شود.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی توضیح داد: همچنین کمترین میزان مصرف بنزین در استان مربوط به شهرستان تفرش با ۱.۳ دهم درصد، خنداب ۱.۴ دهم درصد و کمیجان ۱.۴ دهم درصد است.

گیتی منش تصریح کرد: مصرف نفت گاز در استان نیز روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر است که ۲۵.۴ دهم درصد و بیشترین میزان مصرف مربوط به اراک، ۲۵.۲ دهم درصد مربوط به ساوه و ۱۷.۸ دهم درصد نیز مربوط به زرندیه است.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی اظهار داشت: کمترین میزان مصرف نفت گاز استان مربوط به تفرش با سه دهم درصد، خنداب شش دهم درصد و کمیجان شش دهم درصد است.

وی گفت: آنالیز سوخت از نظر شاخص های محیط زیست انجام می‌شود؛ در همین زمینه برای بنزین عدد استان باید ۹۴ باشد که هم‌ اکنون بین ۹۱.۵ تا ۹۲ متغیر است. همچنین میزان استاندارد گوگرد و سولفور بنزین باید ۵۰ باشد که ما بنزینی که این دو ماده شیمیایی را در حد ۴۸ داشته باشد، توزیع می‌کنیم.