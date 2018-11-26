رونمایی از دستگاه بومی جمع آوری لکه های نفتی از سطح آب

به گزارش خبرنگار مهر، «دستگاه جمع آوری لکه های نفتی از سطح آب» امروز در همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS۲۰۱۸) رونمایی شد. این دستگاه توسط صادق صادق زاده، استادیار دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران و تیم تحقیقاتی گروه نانوفناوری دانشکده مهندسی فناوریهای نوین دانشگاه، ساخته شده است.

نمونه صنعتی این دستگاه نیز طی قراردادی بین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی در آزمایشگاه سیستم های هوشمند دانشکده فناوریهای نوین تولید و تحویل شد این نمونه توان رقابت با مدل های آمریکایی و دانمارکی را نیز دارد.

دستگاه جمع‌ آوری لکه های نفتی از سطح آب، ضمن برخورداری از ابعاد کوچک قادر است با سرعت بسیار بالایی آلودگی‌های نفتی را حتی در غلظت ‌های بسیار کم از روی سطح آب جمع ‌آوری کند.

این دستگاه همچنین قابلیت پاکسازی نفت سبک، متوسط و سنگین را دارد و از مزایای عمده آن، جمع آوری هر سه دسته این آلودگی های نفتی است. دستگاه غلطکی جمع کننده لایه نفتی از روی سطح آب می‌تواند با ویسکوزیته ۴۰۰ سانتی پویز، ۱۳۰۰۰ لیتر آلودگی نفتی را در یک ساعت جمع آوری کند که این عملکرد، رقابت پذیری بسیار مطلوبی را برای این دستگاه ایرانی در برابر نمونه های خارجی ایجاد کرده است.

همچنین مواد جاذب خاص به کار رفته در این دستگاه، آن را قادر می‌سازد که غلظت‌ های بسیار پایین نفت را نیز به دام انداخته و آلودگی را به صورت کامل از آب‌ های آزاد مانند دریاها یا محیط‌های بسته شامل تالاب ها، دریاچه‌ها و حوضچه ها بزداید. این دستگاه دارای استاندارد موسسه رده بندی ایرانیان (به عنوان مرجع تخصصی استاندارد تجهیزات دریایی) است و ساخت آن ۸۰ برابر کم هزینه تر از نمونه خارجی آن است، لذا در عین نیاز مبرم کشور نفت خیزمان به آن، به لحاظ صرفه اقتصادی و بازدهی، بسیار مقرون به صرفه و قابل توجه است.

لازم به ذکر است که در آبان ماه سال جاری از صادق صادق زاده به عنوان پژوهشگر برتر جوان جهان اسلام در حوزه آب و محیط زیست، تقدیر و نشان طلای کنز جایزه المصطفی صلی الله علیه وآله- نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام- به وی اعطا شد.