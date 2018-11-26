راه اندازی ایستگاه مدرن پایش اقلیمی اکولوژی در اصفهان

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، رضا جعفری در خصوص راه اندازی مدرن‌ترین ایستگاه پایش اقلیمی اکولوژیکی کشور در اصفهان اظهار داشت: بخش روابط بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان توانست سه ایستگاه پایش اقلیمی اکولوژیکی را در سه نقطه از کشور یکی در خود دانشگاه صنعتی دیگری در دانشگاه گیلان و سومی را در دانشگاه شیراز ایجاد کند.

وی بیان داشت: این سه ایستگاه با توجه به سه اقلیم متفاوت ایران در نقاط مختلف احداث و وظیفه هماهنگی روابط بین المللی آن ها بر عهده دانشگاه صنعتی اصفهان خواهد بود.

اتصال ایران به شبکه مطالعات اقلیمی اکولوژی خاورمیانه

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: با احداث نخستین ایستگاه تحقیقاتی اکوسیستم های بیابان در دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران به شبکه مطالعات اقلیمی اکولوژی خاورمیانه، آسیای مرکزی، چین و قاره آفریقا وصل شد.

وی گفت: ایستگاه دفسی (DEFSI) به صورت خودکار به اندازه گیری مؤلفه های مختلف اقلیمی و اکولوژیکی از جمله تابش فعال فتوسنتزی، اندازه گیری تبادلات گازی مانند دی اکسید کربن، ماوراء بنفش، تشعشعات ورودی و خروجی خورشید، جریان گرمای خاک و رطوبت هوا و خاک و غیره بپردازد.

جعفری با اشاره بر مزایای متعدد احداث این ایستگاه، افزود: عضویت در شبکه ارزیابی اکولوژیک منطقه آسیا(آسیای دور، مرکزی و خاورمیانه) وآفریقا که کشورهایی از جمله چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و برخی کشورهای افریقایی شامل آن هستند و نیزه بهره برداری از داده‌های این ایستگاه ها در فعالیت های مختلف آموزشی پژوهشی از جمله این مزایا است.

وی مشارکت در طرح های کلان بین المللی در آینده به ویژه موضوعات حول احیای جاده ابریشم را از دیگر دستاوردهای راه اندازی ایستگاه دفسی نام برد و افزود: تعریف طرح های بین المللی کلان با کشورهای منطقه آسیا- آفریقا و سازمان های بین المللی مرتبط با این شبکه، مرجع قرار گرفتن دانشگاه صنعتی اصفهان در مطالعات مختلف تغییرات اقلیمی اکولوژیکی و رفرنس دهی به این دانشگاه در منابع علمی داخلی و بین المللی با توجه به داده های ایستگاه ایجاد شده در این دانشگاه از دیگر مزایای احداث ایستگاه دفسی در دانشگاه صنعتی اصفهان است.

افتتاح رسمی ایستگاه دفسی در اردیبهشت ۹۸

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، عضویت این دانشگاه در شبکه های اقلیم شناسی داخلی و بین المللی و جمع آوری داده های اقلیمی اکولوژیکی به عنوان شاخص ایران از دیگر مزایای این ایستگاه پژوهشی است و گفت: ایجاد امکان فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی برای محققان و فراهم شدن امکان تبادل استاد و دانشجو بین کشورهای مختلف قاره آسیا از دیگر دستاوردهای احداث نخستین ایستگاه تحقیقات اقلیمی اکولوژیکی بین المللی کشور دردانشگاه صنعتی اصفهان است.

وی با اشاره به اینکه این ایستگاه به طور رسمی اردیبهشت ۹۸ با حضورمیهمانانی از چین افتتاح میشود، گفت: مؤسسه اکولوژی و جغرافیای شینجیانگ آکادمی علوم کشور چین با تأسیس این نوع ایستگاه‌ها در قاره‌های مختلف ضمن جمع‌آوری اطلاعات اقلیمی و اکولوژیکی به منظور مطالعات مختلف، از این داده ها در طرح‌های کلان بین المللی بهره برداری می‌کند.