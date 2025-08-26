به گزارش خبرنگار مهر هوشنگ بهزادی عصر سه‌شنبه در مراسم کلنگ زنی هفتمین ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار استان گفت: ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار آبچین با هدف پایش دقیق شرایط اقلیمی، بهبود برنامه‌ریزی‌های کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی ایجاد می‌شود.

وی افزود: این ایستگاه داده‌های کلیدی شامل دما، رطوبت، سرعت و جهت باد، تشعشع خورشیدی و دیگر شاخص‌های اقلیمی را ثبت کرده و امکان پیش‌بینی دقیق‌تر شرایط آب و هوایی و کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی همچون سیلاب و خشکسالی را فراهم می‌کند.

گامی برای کشاورزی علمی و پایدار

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: اطلاعات به‌دست‌آمده از این ایستگاه می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری کشاورزی و باغداری، مدیریت منابع آب و ارتقای امنیت غذایی ایفا کند. به گفته وی، مازندران با راه‌اندازی این ایستگاه به جمع استان‌هایی می‌پیوندد که قادر به پایش لحظه‌ای و علمی شرایط اقلیمی هستند.

مهدی داودی، فرماندار نکا نیز در این مراسم گفت: توسعه زیرساخت‌های علمی در مناطق کوهستانی و محروم مانند هزارجریب ضرورتی انکارناپذیر است و ایجاد ایستگاه اقلیم‌شناسی خودکار، نیاز اساسی کشاورزان و باغداران منطقه محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این ایستگاه، کشاورزان قادر خواهند بود بر اساس داده‌های واقعی و علمی نسبت به زمان کاشت، آبیاری و برداشت محصولات تصمیم‌گیری کنند که این امر ضمن کاهش خسارات طبیعی، به افزایش بهره‌وری و تولید پایدار منجر خواهد شد.

فرماندار نکا در پایان گفت: برای اجرای این پروژه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان منابع مالی اختصاص یافته و این سرمایه‌گذاری بیانگر اهمیت دولت در توسعه علمی و پشتیبانی از کشاورزی هوشمند در منطقه است.

