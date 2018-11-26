وزارت خارجه روسیه کاردار اوکراین را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه امروز دوشنبه کاردار اوکراین در این کشور را احضار کرد.

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص اعلام کرد: به دلیل اقدامات تحریک‌آمیز و تهاجمی دولت اوکراین در مناطق مرزی روسیه انجام می‌ گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه تأکید کرد: این امر صرفا عدم پایبندی به هنجارهای قانونی نیست؛ بلکه اقدامات تهاجمی و عملیاتی کاملا از پیش برنامه‌ ریزی شده بوده است.

لازم به ذکر است، احضار کاردار اوکراین به وزارت خارجه روسیه به دلیل اقدامات تحریک‌ آمیز کی‌یف در تنگه «کرچ» توصیف شده است.

این در حالیست که ایتارتاس ساعاتی پیش اعلام کرد که وزارت دفاع اوکراین نیروهای مسلح این کشور هشدار آماده‌ باش جنگی دریافت کرده است.

در بیانیه‌ ای که به همین منظور صادر شد، می‌خوانیم: در پیروی از تصمیم شورای دفاع و امنیت ملی مبنی بر اعمال قانون جنگی، ریاست ستاد کل ارتش و فرمانده نیروهای مسلح حکم داد تا نیروهای مسلح اوکراین در حالت هشدار کامل جنگی قرار بگیرند.

گفتنی است به دلیل درگیری که در خلیج «کرچ» بین نیروهای روس و کشتی‌های اوکراینی روی داد؛ «الکساندر تورچینف» دبیر شورای دفاعی و امنیت ملی اوکراین با حمایت نهاد ریاست جمهوری، خواستار اعمال قانون جنگی در یک بازه زمانی ۶۰ روزه شد.

قرار است این لایحه برای اجرایی شدن؛ مورد بررسی و تایید پارلمان اوکراین قرار بگیرد.

پارلمان اوکراین ساعت ۱۶:۰۰ امروز دوشنبه به وقت محلی تشکیل جلسه می دهد.

البته ریاست جمهوری اوکراین می‌گوید این فرمان جنگی، اوضاع «دونباسک» را تحت‌ الشعاع قرار نداده و قرار نیست نیروی نظامی به این منطقه اعزام شود.

به گزارش مهر، سرویس امنیتی روسیه ۳ کشتی نیروی دریایی اوکراین را بعد از عبور غیر قانونی آنها از مرز روسیه توقیف کرده است.

سرویس امنیتی روسیه همچنین اعلام کرد برای وادار کردن کشتی های نیروی دریایی اوکراین به توقف حرکت از سلاح استفاده کرده است.

این واقعه در «تنگه کرچ» بین دریای سیاه و دریای آزُف روی داد.

در همین‌ راستا، روسیه خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع شد.

نشست امروز دوشنبه ساعت ۱۱ به وقت محلی نیویورک برگزار می‌شود.