ثبت ۱۳۲ میلی متر بارندگی در ماژین دره شهر

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توده باذشی که از پنجشنبه وارد استان شد هیچ منطقه ای را بی نصیب نگذاشت.

وی افزود: در چهار روز گذشته ماژین دره شهر با ۱۳۲ میلی متر رکورددار بارش ها بوده است، آبدانان نیز در این مدت ۱۲۶ میلی متر بارندگی گزارش شده است.

وی تصریح کرد: ایلام نیز از صبح جمعه تا صبح امروز ۵۵ میلی متر بارندگی داشته است.

وی ادامه داد: ایستگاه ایوان نیز از صبح دیروز تا صبح امروز ۱۷.۷ میلی متر بیشترین بارش را داشته و برای شهر ایلام ۱۲.۵ میلی متر بارش داشتیم و کمترین نیز برای دهلران در ۲۴ ساعت گذشته بوده که بارش نداشته است.

رستمی افزود: امروز به دلیل توده توپوگرافی منطقه و رطوبت محلی که وجود دارد احتمال بارش های پراکنده و نقطه ای به ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد، همچنین تا یکی دو روز آینده کاهش چند درجه ای دمای صبحگاهی را خواهیم داشت.

وی گفت: پدیده مه گرفتگی را تا یکی دو روز آینده مورد انتظار است.