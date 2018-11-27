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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۴

با هدف ارائه ایده‌های نو؛

رویداد کارآفرینی نخل و خرما در بوشهر آغاز شد

رویداد کارآفرینی نخل و خرما در بوشهر آغاز شد

بوشهر - آیین افتتاحیه رویداد نخل و خرما با عنوان «پروند» در دانشگاه پیام نور شهر بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور استان بوشهر صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه رویداد نخل و خرما «پروند» اظهار داشت: نخل و خرما در استان بوشهر دارای جایگاه ویژه‌ای است.

مجید قربانی خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای شش میلیون اصله نخل است و خانواده های زیادی در زمینه های مختلف تولید، بسته بندی، فرآوری و صادرات کسب در آمد می کنند.

وی افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته در حوزه نخل و خرما اما آنچه که هست تا آنچه که باید باشد فاصله زیادی وجود دارد.

عضو هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور استان بوشهر بیان کرد: دانشگاه پیام نور در راستای استفاده از زمینه های مختلف و توسعه علمی آن این رویداد را برنامه ریزی و اجرا کرده است.

وی گفت: این رویداد سه روزه برگزار می‌شود و امیدواریم خروجی مفیدی را شاهد باشیم.

قربانی تصریح کرد: این رویداد شامل کارگاه‌های آموزشی پرورش ایده ابتدایی است که قابلیت تبدیل شدن به اشتغال را دارد.

وی گفت: هدف از برگزاری استارت‌آپ خلق محصول نیست بلکه می شود آغاز گر راه برای ایجاد اشتغال بود.

کد مطلب 4469261

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