رویداد کارآفرینی نخل و خرما در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور استان بوشهر صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه رویداد نخل و خرما «پروند» اظهار داشت: نخل و خرما در استان بوشهر دارای جایگاه ویژهای است.
مجید قربانی خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای شش میلیون اصله نخل است و خانواده های زیادی در زمینه های مختلف تولید، بسته بندی، فرآوری و صادرات کسب در آمد می کنند.
وی افزود: علیرغم تلاش های صورت گرفته در حوزه نخل و خرما اما آنچه که هست تا آنچه که باید باشد فاصله زیادی وجود دارد.
عضو هیئت علمی رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور استان بوشهر بیان کرد: دانشگاه پیام نور در راستای استفاده از زمینه های مختلف و توسعه علمی آن این رویداد را برنامه ریزی و اجرا کرده است.
وی گفت: این رویداد سه روزه برگزار میشود و امیدواریم خروجی مفیدی را شاهد باشیم.
قربانی تصریح کرد: این رویداد شامل کارگاههای آموزشی پرورش ایده ابتدایی است که قابلیت تبدیل شدن به اشتغال را دارد.
وی گفت: هدف از برگزاری استارتآپ خلق محصول نیست بلکه می شود آغاز گر راه برای ایجاد اشتغال بود.
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