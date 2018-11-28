جزئیات آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید فتاحی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اعلام آتش سوزی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند

وی افزود: با حضور مأموران در محل آتش‌سوزی مشخص شد که مرکز ام آر آی بیمارستان طالقانی دچار حریق شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام با بیان اینکه این آتش سوزی در جنب بخش زنان زایمان حادث شده بود، گفت: به منظور پیشگیری از آسیب های جدی به بیماران بستری شده ، بلافاصله با کمک نیروهای امدادی، بیماران در این بخش تخلیه و به بیمارستان‌های زاگرس، کوثر و امام خمینی(ره) انتقال داده شدند.

سرهنگ فتاحی در پایان با بیان اینکه علت آتش سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است، گفت: خوشبختانه این آتش سوزی مهار شده است و نیروهای انتظامی در محل حضور دارند.