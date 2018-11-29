۱۸۰۰ تن گوشت در ایلام توزیع شد

محمد مهدی پورسیاه بیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توزیع یک هزار و ۸۰۰ تن گوشت سفید و قرمز در ایلام با هدف تنظیم بازار از سوی بخش خصوصی و دولتی انجام گرفته است.

وی افزود: در راستای کار تنظیم بازار فراآورده های پروتئینی دامی توسط اداره کل پشتیبانی امور دام استان و همکاری سازمان های جهاد کشاورزی و صنعت معدن از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک هزار تن گوشت مرغ منجمد با نرخ مصوب ۶ هزار و ۷۵۰ تومان برای مصرف کننده توزیع شده است.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۸۰۰ تن انواع گوشت قرمز منجمد گوساله و گوسفندی وارداتی و نیز گوشت گرم گوسفندی وارداتی به ترتیب با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۷ هزار و نیز ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بین شهروندان توزیع شده است.

وی گفت: توزیع گوشت کماکان و بسته به نیاز بازار ادامه داشته و هیچ مشکلی در زمینه تامین، تدارک و توزیع آن وجود ندارد.