امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص تساوی استقلال تهران برابر همنام اهوازی خود گفت: بازی بسیار زیبایی را دیدیم خصوصا در دقایق پایانی که سراسر استرس و هیجان بود و سه گل بین دو تیم رد و بدل شد. شیرازه استقلال بعد از گل دوم از هم نباشید و آبی پوشان آرامش خود را از دست ندادند و در ثانیه های پایانی گل تساوی را به ثمر رساندند تا همچنان تنها تیم بدون باخت لیگ باشند.



وی ادامه داد : استقلال خوزستان هم بازی خوبی از خود ارائه داد و بازیکنان جوان این تیم بسیار پر انرژی و با انگیزه ظاهر شدند اما تجربه بیشتر بازیکنان استقلال اجازه نداد آنها برنده از زمین خارج شوند. استقلال خوزستان با خلیفه اصل مربی جوان خود تراکتور را شکست داده بود و به فکر بردن استقلال هم بود که تمرکز بازیکنان استقلال و فرصت طلبی حردانی این اجازه را نداد تا خلیفه و شاگردانش یک تیم بزرگ دیگر را شکست دهند.

اخراج آسانی سوال برانگیز است



کارشناس فوتبال با انتقاد از عملکرد تیم داوری و اخراج عجیب آسانی گفت : تیم داوری عملکرد خوبی نداشت و باعث شد دو تیم نسبت به قضاوت داور معترض باشند. اما عجیبترین صحنه این بازی اخراج یاسر آسانی بود. مشخص نشد چرا اول کمک داور کرنر نگرفت بعد دوباره دستور به زدن ضربه کرنر داد و همین موضوع باعث اعتراض آسانی شد و چرا آسانی بعد این صحنه اخراج شد. بهتر است داوران در تصمیم گیری خود دچار تردید نشوند و قاطعانه تصمیم بگیرند. اخراج آسانی که مهره تاثیر گذار برای استقلال است می‌تواند در بازی بعد به ضرر استقلال تمام شود. امیدوارم مسولان استقلال هم نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند تا حقی از استقلال ضایع نشود.

مهاجمان استقلال زهر دار نیستند



وی در خصوص عملکرد خط حمله استقلال و انتقادهایی که از مهاجمان این تیم صورت می‌گیرد گفت : استقلال مهاجمان خوبی دارد که تلاش زیادی انجام می‌دهند تا بتوانند دروازه حریف را باز کنند اما شاید فشار انتقادها باعث شده آنها استرس زیادی داشته باشند و نتوانند توپهای خود را به گل تبدیل کنند. مهاجمان استقلال بابد در تصمیم گیریهای خود دقت بیشتری داشته باشند. آنها باید زهردار تر باشند و فرصت ها را براحتی از دست ندهند. مهاجمان استقلال بیشتر از یک فصل است کنار هم بازی می‌کنند و انتظار می‌رود عملکرد بهتری در بازی‌ها از خود نشان بدهند.

مدافعان استقلال به هماهنگی رسیده اند



منوچهری با ابراز رضایت از بازی خوب مدافعان استقلال گفت : استقلال در فاز دفاعی در این فصل چه در لیگ برتر و لیگ نخبگان عملکرد بسیار خوبی داشته و امار خوبی از خود به جا گذاشته اند. ساختار دفاعی تبم شکل کاملی گرفته و مدافعان بخوبی یکدیگر را شناخته و در زمین پیدا می‌کنند. دروازه بان استقلال هم آمادگی خوبی دارد و ترکیب گلر و خط دفاع استقلال بسیار آماده و هماهنگ هستن و اگر این روند را ادامه دهند بطور حتم آبی پوشان می‌توانند صاحب بهترین خط دفاع لیگ را بخود اختصاص بدهند.

مدیریت ۱۰ ساله در فوتبال ما وجود ندارد



وی در خصوص انتخاب مدیر عامل جدید استقلال و وعده های ایشان برای بهتر شدن شرایط استقلال گفت : برای مصطفی متدین آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم بتواند با حضورش باعث پیشرفت و موفقیت مجموع استقلال شود. متدین وعده باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی داده که آرزو داریم بتواند در تاریخی که اعلام کرده این اتفاق مثبت رخ دهد. در مورد مدیریت ۱۰ ساله که وی گفته باید صادق باشیم. اگر مدیریت با ثبات و ۱۰ ساله در فوتبال ما وجود داشت شاهد این فوتبال در کشورمان نبودیم و پیشرفت زیادی بوجود می‌آمد. مدیران ما نتیجه گرا هستند و این موضوع باعث شده نه سرمربی امنیت شغلی داشته باشد و نه مدیر عامل سالها برروی صندلی مدیریت بنشیند.

تعطیلی لیگ فرصت طلایی برای استقلال

کارشناس فوتبال تعطیلی لیگ را فرصتی خوب برای ریکاوری استقلال دانست و گفت : آبی پوشان روزهای پرفشاری را پشت سر می‌گذارند و بازی ها پی در پی و کمبود بازیکن تیم را دچار خستگی کرده تا بازیکنان شادابی گذشته را نداشته باشند. تعطیلی لیگ بخاطر فیفا دی فرصتی طلایی برای کادر فنی است تا بازیکنان استراحت کنند و تمرینات شادابی را انجام دهند. استقلال مسابقات زیادی را در پیش دارد و باید با آمادگی کامل خود را برای لیگ برتر و لیگ نخبگان و جام حذفی آماده کند. این تعطیلی می‌تواند به سود استقلال باشد تا تیم به شرایط ایده آل از لحاظ بدنی دست پیدا کند.

جابه جایی نسل در تیم ملی الزامی است

منوچهری در خصوص دو بازی تیم ملی در فیفا دی برابر عراق و فلسطین گفت: برای تیم ملی آرزوی موفقیت در دیدارهای تدارکاتی و جام ملتهای آسیا را دارم. باید بازی های تدارکاتی خوبی انجام دهیم تا بتوانیم در قدیمی ترین تورنمنت آسیا که اعتبار ویژه ای هم دارد موفق و سربلند باشیم.



وی ادامه داد : جام ملتهای آسیا یک سال به تعویق افتاد و باید تا سال آینده جابه جایی نسل در فوتبال کشورمان صورت بگیرد. بازیکنان جوان و پر انرژی باید جایگزین نفرات پا به سن گذاشته بگذارند تا تیم ملی در آینده و در تمامی مسابقات بین المللی عملکرد موفقی داشته باشد.