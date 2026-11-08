به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در واکنش به اظهارات نسنجیده‌ی رسمی و غیررسمی نسبت به تعطیلی نهاد فرهنگ، رسانه و تبلیغ به بهانه مدیریت انرژی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: حیرت‌آور است که به صراحت از تعطیلی نهاد فرهنگ سخن گفته می‌شود! آن هم در شرایطی که دشمنان با وجود سال‌ها هزینه‌کرد گزاف علیه دین و فرهنگ، ناکام مانده‌اند.

وی ادامه داد: هم باید حواس‌مان به دشمن باشد و هم باید مراقب همین فرصت‌های ارزشمندی باشیم که امروز با کم‌لطفی‌های بسیار مواجه شده‌اند. حتی فکر زمین‌ گذاشتن سلاح فرهنگ، رسانه و تبلیغ در میانه‌ی جنگ، نه‌ فقط اشتباهی فاحش، بلکه یک خطای محاسباتی خطرناک و مصداق روشن خودزنی است.