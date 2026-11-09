به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌های اخیر و بروز خسارت به برخی زیرساخت‌های جاده‌ای استان، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، به همراه عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، فرماندار خرم‌آباد، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خرم‌آباد و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از محور ارتباطی خرم‌آباد ـ سپیددشت و روستاهای تابعه بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی میدانی میزان خسارات واردشده به راه‌ها و ابنیه فنی در اثر بارندگی‌های اخیر، ارزیابی وضعیت تردد و تسریع در روند ترمیم و ایمن‌سازی مسیرهای آسیب‌دیده انجام شد.

ارائه گزارش از خسارات بارندگی به زیرساخت‌های جاده‌ای

در جریان این بازدید، عارف امرایی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گزارشی از وضعیت ابنیه فنی، محورهای مواصلاتی و میزان خسارات واردشده به تأسیسات راهداری و راه‌های ارتباطی استان ارائه کرد.

وی همچنین با تشریح اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده، بر آمادگی کامل نیروهای راهداری برای رسیدگی به نقاط آسیب‌دیده و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ترمیم و ایمن‌سازی راه‌ها تأکید کرد.

دستور استاندار برای تسریع در ترمیم و رفع نقاط مخاطره‌آمیز

استاندار لرستان نیز در این بازدید با بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در محور خرم‌آباد ـ سپیددشت، دستورات لازم را برای سرعت‌بخشیدن به عملیات ترمیم و بازسازی مسیرهای آسیب‌دیده صادر کرد.

شاهرخی همچنین بر ضرورت بازگشایی کامل مسیرها، رفع نقاط مخاطره‌آمیز و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تردد ایمن تأکید کرد و خواستار تسریع در اقدامات اجرایی برای خدمت‌رسانی مطلوب و بدون وقفه به ساکنان روستاهای تابعه شد.

بسیج امکانات راهداری برای ایمن‌سازی مسیرها

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان نیز در پایان بر بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات این اداره‌کل برای جبران خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر تأکید کرد.

امرایی با اشاره به ضرورت تثبیت وضعیت راه‌های آسیب‌دیده، اعلام کرد که مجموعه راهداری با استفاده از ظرفیت نیروهای عملیاتی و تجهیزات موجود، اقدامات لازم را برای بهبود شرایط راه‌ها و تأمین ایمنی تردد شهروندان تا حصول نتیجه نهایی دنبال می‌کند.

این بازدید در راستای ارزیابی میدانی خسارات بارندگی، تسریع در بازسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و پیگیری مشکلات ارتباطی روستاهای محور خرم‌آباد ـ سپیددشت انجام شد.