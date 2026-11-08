به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه‌ ای با شبکه سی‌ ان‌ ان بر خلاف سخنان پیشین خود پیرامون از بین بردن تأسیسات هسته ای صلح آمیز تهران و کنترل بر تنگه راهبردی هرمز، ادعا کرد که در صورت پیشرفت در مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ ای تهران و بازگشایی تنگه هرمز، «بسیار بعید» است که وی دستور ورود مجدد به جنگ با ایران را صادر کند!

به گزارش این رسانه، رئیس‌ جمهور آمریکا این موضوع را در طول مصاحبه، ۵ بار تکرار کرد!

دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی ۲۰ دقیقه‌ای با «جیم سیوتو»، مجری سی‌ان‌ان، در اشاره به ایران مدعی شد: این موضوع به تهران بستگی دارد که آیا آن‌ ها توافقی بسیار محکم را امضا می‌ کنند یا خیر. پاسخ این است که بسیار بعید است [جنگ] ضروری باشد.

وی که گویا شکست سنگین هم حزبی هایش در انتخابات میان دوره ای کنگره به دلیل تبعات گسترده تجاوز به ایران از جمله افزایش هزینه زندگی و قیمت سوخت در آمریکا را فراموش کرده است، به منظور فرار از انتقادات داخلی در کشورش ادعا کرد: آن‌ها کشوری رو به فروپاشی هستند. همین امسال مشخص شد که تورم به ۳۰۱ درصد رسیده است. بسیار بعید است که [جنگ] لازم شود. اگر لازم باشد این کار را خواهم کرد! من چنان ضربات سختی به آن‌ها زدم که... شما نمی‌ دانید چقدر به آن‌ها ضربه زدم! آمریکا می‌تواند ظرف مدت یک ساعت ۳۸ پل در ایران را نابود کند و تهران تنها ۱۰ درصد از توان موشکی و ۱۵ درصد از قابلیت‌ های پهپادی خود را حفظ کرده است! من ۳ ناو هواپیمابر آنجا (در منطقه) دارم؛ آن‌ ها کاملاً مسلح و آماده عملیات هستند!

ترامپ ادعا کرد: بنابراین، بسیار بعید است که مجبور به انجام چنین کاری شوم. آن‌ها از نظر مالی در حال افت هستند. ما از نظر نظامی به آن‌ ها ضربه زده‌ایم. ما می‌توانیم کارشان را تمام کنیم!

در خبری دیگر، این مقام آمریکایی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «چه حسی دارد که (در انتخابات میان دوره ای کنگره) بازنده باشی؟»، از نزدیک خبرنگاران دور شد و رفت.