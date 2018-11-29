به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال ایران امروز از ساعت ۱۶ در قم به دیدار تیم رده سومی فرش آرای مشهد می‌رود در حالی که ۲ بازی اخیر خود را با شکست پشت سر گذاشته است.

مشکلات مالی تیم سوهان محمد سیما در هفته‌های اخیر افزایش یافته به طوری که حامی مالی تیم سوهان محمد سیما نیز چند روز قبل طی نامه‌ای به مدیر کل ورزش و جوانان اعلام کرده بود به دلیل مشکلات اقتصادی امکان پرداخت بیشتر مخارج تیم سوهان محمد سیما را ندارد.

در همین حال آینده تیم سوهان محمد سیما با اما و اگرهای فراوان روبرو شد و به همین دلیل طی جلسه‌ای در اداره کل ورزش و جوانان قم با حضور مسئولان تیم سوهان محمد سیما و اداره ورزش و جوانان، مشکلات این تیم بررسی و مقرر شد حمایت‌هایی از این تیم صورت گیرد.

از سوی دیگر حامی مالی سوهان محمد سیما نیز با تغییر نظر خود در قبال حمایت از این تیم اعلام کرد تصمیم گرفته حمایت خود را تا پایان فصل از تیم سوهان محمد سیما ادامه دهد اما در عین حال انتظاراتی بابت این حمایت دارد.

بدین ترتیب تیم سوهان محمد سیما امروز در جو آرام‌تری به دیدار تیم فرش آرای مشهد می‌رود و امیدوار است بتواند در بازی امروز با امتیاز کامل زمین مسابقه را ترک کند و اوضاع خود را در جدول بهبود بخشد. تیم سوهان محمد سیما در جدول ۱۴ تیمی لیگ برتر فوتسال تیم هفتم است.