به گزارش خبرنگار مهر، معرفت سیاهکوهیان پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دومین همایش ملی توسعه و ارتقای ورزش همگانی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مناسب موجود در ورزش استان اردبیل انتظار پیشرفت و دستیابی به شاخصهای بهتری وجود داشته و رفع این معضل در صورت توجه همگان و عدم غفلت از برنامههای محوری ورزش حاصل خواهد شد.
وی با ابراز ناراحتی از اینکه به بهانه اشتغال و قرارگیری در محیطهای کاری امکان ورزش برای بسیاری از افراد وجود ندارد، افزود: با وجود اینکه اقشار مختلف مردم نسبت به فواید و آثار بیشمار ورزش در زندگی فردی و اجتماعی آشنا هستند، اما همچنان نسبت به آن بیتفاوت بوده و از آن گریزان هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: مدیران دستگاههای اجرایی به عنوان الگو و نماد کارکنان خود چنانچه نسبت به موضوع ورزش غفلت کنند این موضوع به دیگر اعضای کارکنان نیز سرایت خواهد کرد.
سیاهکوهیان توضیح داد: هر کشوری که به ورزش پایه و همگانی توجه مضاعفی داشته باشد در ورزش قهرمانی نیز حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت و چنانچه به دنبال یافتن راهحلی برای عبور از ناکامی در ورزش قهرمانی باشیم، باید نسبت به ورزش توجه ویژهای را داشته باشیم.
وی ورزش را لازمه دستیابی به جامعه پیشرفته دانست و ادامه داد: کشورهای پیشرفته جهانی برای رشد صنایع و اقتصاد خود، ورزش و فرهنگ را در اولویت قرار داده و بیتفاوتی در این حوزهها را جایز نمیدانند.
این محقق و پژوهشگر علوم تربیتبدنی تصریح کرد: فعالیتهای ورزشی لازمه سالمسازی جسم و روان بوده و به هر اندازه نسبت به موضوع تحقیق و پژوهش توجه ویژهای شود، فراگیرسازی ورزش نیز با شیب صعودی مناسبی همراه خواهد شد.
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