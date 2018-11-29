میز خدمت دستگاه های اجرایی در نماز جمعه قزوین دایر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب روز پنجشنبه در جمع مسئولان، اعضاء و خیرین ستاد نماز جمعه شهر تاکستان که در دفتر امام جمعه شهر تاکستان برگزار شد، اظهار داشت: تمامی آرمان های بسیج از آرمان های سید الشهدا و مکتب عاشورا است که امیدواریم فعالیت هایی مکه بسیجیان در راستای تحقق این آرمان ها انجام می دهند سبب ظهور امام زمان (عج) شود.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین عنوان کرد: نهاد و تریبون نماز جمعه متعلق به حزب الله است و هر کس که می تواند در آن حرفی را بزند که در راستای منافع مردم و در چارچوب قوانین و ولایت فقیه است باید مورد استقبال قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه آنچه در نماز جمعه مهم است حضور و جذب حداکثری مردم در این اجتماع بزرگ عبادی و سیاسی است، افزود: اقامه نماز یعنی زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم، که این مهم از خواندن نماز مهم تر است و باید در ستاد نماز جمعه به عنوان اصل قرار گیرد.

فاطمی نسب با اشاره به اینکه از راه های مختلفی می توان مردم را به نماز جمعه جذب کرد، تصریح کرد: یکی از راه های جذاب مردم میز خدمت در نماز جمعه است که امیدواریم این میز خدمت در تمامی شهرهای استان قزوین دایر شود.

وی در ادامه گفت: نماز جمعه یک نهاد مردمی است و مردم بیشترین نقش را دارند و در این مجموعه امام جمعه به عنوان فرماندهی قرارگاه فرهنگی است به تعبیر مقام معظم رهبری باید فرماندهی کند .

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین خاطرنشان کرد: از ظرفیت حضور بانوان در ستادهای نماز جمعه نباید غافل شد و مسئولان ستاد باید بتوانند به نحو احسن از این طیف استفاده ببرند.

در پایان این مراسم با حضور آیت الله اسلامی نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تاکستان، حجت الاسلام فاطمی نسب مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین، طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان از اعضای ستاد نماز جمعه شهر تاکستان تجلیل بعمل آمد.