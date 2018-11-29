فعالیت ۷۰۰ مرکز قانونی خدمات پرستاری در منزل

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی، از خدمات پرستاری در منزل به عنوان یکی از برنامه های پرستاری جامعه نگر یاد کرد و گفت: سال ۹۶، هیات وزیران بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه و تایید شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه ‌های مشخصی را برای خدمات پرستاری در منزل در نظر گرفت.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ مرکز قانونی مشاوره و خدمت پرستاری در منزل در کشور فعالیت دارند که این ۷۰۴ مرکز در ۳۰ استان کشور فعال هستند؛ بیشترین تعداد این مراکز به ترتیب مربوط به استانهای تهران، خراسان رضوی و کرمان است.

به گفته معاون پرستاری وزارت بهداشت، مردم می توانند با مراجعه به سایت معاونت پرستاری وزارت بهداشت و بخش مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل، لیست و اطلاعات این مراکز را دریافت کنند.

وی، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات پرستاری در منزل را اقدامی مهم و موثر دانست و افزود: بسیاری از بیماران نیازی به بستری شدن طولانی مدت در بیمارستان ندارند و فقط نیازمند دریافت برخی خدمات مراقبتی در منزل هستند. این بیماران به علت بستری طولانی مدت باعث اشغال تخت‌ های بیمارستانی می شوند و احتمال ابتلا به عفونت‌ های بیمارستانی نیز در این بیماران افزایش پیدا می‌ کند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، یادآور شد: با مجوز وزارت بهداشت، بیش از ۷۰۰ مرکز پرستاری در منزل در کشور فعال هستند و ۳۰۰ مرکز دیگر نیز موافقت اصولی دریافت کرده اند. خدمات این واحدها تاکنون تحت پوشش بیمه نبود اما با مصوبه اخیر شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه این خدمات تحت پوشش بیمه قرار گرفت. البته شاید در آغاز راه فشاری به بیمه‌ ها وارد شود، اما می‌ توان اطمینان داشت که با اجرای این طرح، مراجعان به بیمارستان‌ ها، آزمایش‌ های القایی و مشاوره‌ های اضافی کاهش یابد.

حضرتی اضافه کرد: این طرح آزمایشی به مدت ۶ ماه با همکاری بیمه های سلامت و تامین اجتماعی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا می شود البته تعرفه‌ های اعمال شده در این طرح آزمایشی بر اساس مصوبه تیر ۹۶ هیات وزیران خواهد بود اما این تعرفه ‌ها بازنگری شده و کمی تغییر هم در آنها ایجاد شده است.

وی در خصوص تعداد خدماتی که در طرح «مراقبت در منزل» ارائه می شود، گفت: خدمات در این طرح به صورت بسته خدمتی خواهد بود. به طور مثال بیماری که به سکته مغزی مبتلاست، بسته خدمتی مخصوص به خود را دریافت خواهد کرد. در این طرح چهار بسته خدمتی برای بیماری‌ های سکته ‌های مغزی، نارسایی ‌های قلبی، سرطان ‌ها و بیماران ICU تنفسی در نظر گرفته شده است.