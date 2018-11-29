کشف ۵۸ هزار ورق انواع قرص غیر مجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار علی آزادی گفت: مأموران انتظامی استان زنجان ۵۸ هزار ورق انواع قرص غیرمجاز در شهر زنجان کشف کردند.

وی اظهار کرد: علاوه به راین بیش از ۳ لیتر شربت متادون هم کشف شد و در پی کسب گزارش‌های مردمی مبنی بر توزیع داروهای غیرمجاز در سطح شهر توسط واحدهای صنفی، تحقیقات نامحسوس پلیس در این زمینه آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: فرد قاچاقچی که با یک دستگاه سواری پژو در حین توزیع این داروها در داخل شهر زنجان بود دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

آزادی ابراز کرد: مأموران انتظامی استان زنجان با توقیف یک دستگاه کامیونت ۱۰۵ رأس دام قاچاق کشف کردند و این خودرو حامل گوسفندان قاچاق در اتوبان زنجان – قزوین درحرکت بود و مأموران پس از بررسی اسناد متوجه شدند هیچ مجوزی برای تردد وجود ندارد.

وی افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر شد و یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال ارزش ریالی این دام‌های قاچاق است.