۱۸۰۰ طرح اشتغال از مازندران در سامانه کارا ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری ظهر پنجشبه در جلسه شورای اداری شهرستان سوادکوه، طرح‌های سامانه کارا در استان مازندران را در مقایسه با دیگر استان‌ها، متنوع عنوان کرد و با اشاره به معرفی یک‌هزار و ۸۰۰ طرح، افزود: از این تعداد یک هزار ۲۸۴ طرح مصوب بانک شده و در حال انعقاد قرارداد و پرداخت است که با توجه به این امر می‌توان گفت که تاکنون، در فاز اول، ۱۱۸درصد انعقاد قرارداد بانکی و حدود ۱۶۵ میلیارد تومان پرداختی داشته‌ایم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، تعداد طرح‌های معرفی شده به بانک در رابطه با سامانه کارا در شهرستان سوادکوه را حدود ۵۱ طرح برشمرد و افزود: در این شهرستان میزان انعقاد قرارداد ۱۰۰درصد و پرداختی حدود ۷۰درصد و به میزان ۴ میلیارد و ۱۳۷ میلیون تومان بوده است.

اصغری با اشاره به اینکه شهرستان سوادکوه در سامانه کارا، رتبه سوم را در استان دارد، کارکرد این شهرستان در سامانه فراگیر را نیز خوب ارزیابی کرد و افزود: در فراگیر رتبه سوادکوه، چهارم در استان و تا کنون ۲۶درصد پرداختی داشته است.

وی یکی از علل نزدیک شدن به هدف در شهرستان‌ها همچون سوادکوه را در بخش سامانه فراگیر، پیگیری مسئولان اجرایی دانست و افزود: دستگاه اجرایی باید از صفر تا صد کار همراه موکل خود باشد و نباید تنها برای رفع تکلیف به ارائه طرح بپردازد، بلکه باید به نتیجه فکر کرد و پای کار ماند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران با بیان اینکه استان مازندران در جذب تسهیلات فراگیر، رتبه دوم کشوری را دارد، افزود: در بخش روستایی نیز، استان مازندران ۱۱۸ درصد سهمیه خود قرارداد و ۱۰۰درصد پرداختی دارد.

وی یکی از راه‌های توسعه اشتغال روستایی را برجسته کردن مزیت هر روستا برشمرد و در رابطه با شهرستان سوادکوه نیز به روستای سوخته‌سرا به‌عنوان یک روستای دارای مزیت در رابطه با زنبور عسل اشاره کرد و افزود: در بحث زنبور عسل نیز تنها تولید عسل مسئله نیست بلکه در کنار آن به تولیدات دیگر همچون ژل رویال، بره موم و گرده نیز می‌توان توجه کرد.