به گزارش خبرنگار مهر، مرجان مشکاتی ظهر پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با آغاز روز جهانی ایدز از امروز به مدت یک هفته اتوبوس هایی به منظور اطلاع رسانی و افزایش آگاهی مردم در خصوص این بیماری و راه های پیشگیری و انتقال آن در نقاط مختلف شهر اصفهان مستقر می شود.

وی بیان داشت: همچنین بیمار یابی در نقاط دارک، زینبیه، حصه، هفتون،‌ ارزنان، ‌بهارستان،‌ دروازه تهران،‌ ملک شهر ،‌ همت آباد، خانه اصفهان و کوه صفه انجام می شود.

تولد ۳۳ نوزاد سالم از مادران مبتلا به بیماری ایدز

کارشناس مسئول برنامه ایدز مرکز بهداشت استان اصفهان از تولد ۳۳ نوزاد سالم از سوی ۳۳ مادر مبتلا به بیماری ایدز در سه ماهه گذشته به علت قرار گرفتن تحت پوشش اقدامات بهداشتی خبر داد و افزود: همچنین شاهد تولد ۱۴ کودک مبتلا به ایدز از مادران مبتلا داشتیم چراکه تحت مراقبت مراکز بهداشتی نبودند.

وی با اظهار اینکه تعداد مراکز تشخیص ویروس اچ.آی.وی از ۱۰۰ مرکز به ۴۵۰ مرکز در سطح استان اصفهان توسعه دادیم، ادامه داد: براساس برنامه مدون شده در وزارت بهداشت باید مبتلایان به ایدز در جامعه عمومی را به کمتر از ۱۵ درصد برسانیم و ابتلا از راه تزریق را باید به کمتر از ۱۳ درصد برسانیم.

تعریف ۱۱ استراتژی برای کنترل بیماری ایدز

مشکاتی از تعریف ۱۱ استراتژی کنترل بیماری ایدز در کشور خبر داد و گفت: همچنین تعداد مبتلایان به ایدز از راه جنسی را باید به کمتر از پنج درصد، آمار مبتلایان در نوزادان از مادر به ۹۰ درصد و مرگ و میر مبتلایان را به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

وی با بیان اینکه سال گذشته بیشترین موردهای تشخیص داده شده در حوزه بیماری ایدز از طریق روابط پرخطر بوده است،‌گفت: ابتلای ۶۰ درصد زنان از طریق همسرانشان بوده است.

کارشناس مسئول برنامه ایدز مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: بر اساس آمار ۲۵ درصد مبتلایان به ایدز از طریق روابط پرخطر است، ۱.۹ درصد مبتلایان از مادر به کودک بوده است اما هنوز هم بیشترین راه انتقال بیماری ایدز به خاطر سرنگ های مشترکدر معتادین است.

وی در ارتباط با کیت های تشخیص ایدز توسط فرد در منزل گفت: در ابتدا باید زیرساخت های استفاده از کیت های تشخیص ایدز در منازل فراهم شود و سپس اقدام به این کار صورت بگیرد به طوری که یک فرد پس از آموزش بتواند به درستی نتیجه تست را تفسیر کند و بعد از مثبت شدن تست به مراکز درمانی برای ادامه روند درمان مراجعه کند.

مشکاتی افزود: تشخیص تعداد مبتلایان به ایدز تنها بخش جزیی از کار است و مهمتر از آن درمان این بیماری است و اینکه سبب ابتلای دیگر افراد نشود.

کارشناس مسئول برنامه ایدز مرکز بهداشت استان اصفهان اعلام کرد: پس از ورود ویروس اچ.آی.وی به بدن، فرد وارد یک دوره به نام پنجره انجام می شود که در این دوران هیچ علامتی از بیماری نیست و اگر در این دوره تست گرفته شود امکان اینکه جواب تست منفی در بیاید و فرد به اشتباه فکر کند بیمار نیست،‌ وجود دارد.

وی اظهار داشت: برعکس آن هم وجود دارد، احتمال اینکه فردی یک آنفلوانزای ساده داشته و نتیجه تست اچ.آی.وی در منزل مثبت شود نیز هست بنابراین آموزش بسیار مهم است.

۷۶۲ نفر مبتلا به ایدز در اصفهان شناسایی شدند

مشکاتی موارد مبتلایان به ایدز در اصفهان را ۷۶۲ نفر اعلام کرد و بیان داشت: از این تعداد ۱۷ درصد زن و ۸۳ درصد مرد هستند.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ تا ۶۷ درصد روش انتقال اعتیاد تزریقی بوده است، گفت: ۲۴.۸ ارتباط جنسی ، ۱.۹مادر به کودک، هفت دهم درصد از راه خون آلوده و ۷.۷ درصد از موارد ایدز در اثر عامل بیان نشده یا ناشناخته است و ۱۴ درصد نیز مورد خالکوبی داشتیم.

کارشناس برنامه ایدز و بیماری‌های آمیزشی مرکز بهداشت اصفهان با اشاره به اینکه از سال ۸۴ شیب ابتلا بهHIV به سمت پایین آمده که در چند سال گذشته روبه بالا است، تصریح کرد: درحال حاضر ۴۰ درصد مبتلایان به بیماری ایدز شناسایی شدند و ما باید تا دو سال دیگر ۹۰ درصد بیماران را شناسایی کنیم، خیلی از افراد به دلیل ترس از انگ بیماری و اینکه نمی‌دانند بیماری قابل کنترل و گاه درمان است در مراکز ما حضور پیدا نمی‌کنند، در صورتی که ایدز بیماری عفونی اگر زود شناسایی شود قابل کنترل است.