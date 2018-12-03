حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی از ۱۷۲۲ خانوار با سرپرست زندانی

عزیز سهندی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت کمیته امداد از خانوارهای نیازمند با سرپرست زندانی، گفت: هم اکنون یک هزار و ۷۲۲ خانوار نیازمند با سرپرست زندانی از خدمات و حمایت های کمیته امداد استان بهره مند هستند.

وی ادامه داد: یک هزار و ۷۲۲ خانوار نیازمند با سرپرست زندانی با آمار جمعیتی شش هزار و ۹۴ نفر مددجو، تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی بوده که این تعداد، نزدیک به ۳ درصد کل خانوار تحت پوشش و نزدیک به ۵ درصد از کل جمعیت مددجویی تحت حمایت را شامل می شود.

مدیر کل کمیته امداد آذربایجان غربی با اشاره به افزایش تعداد خانوار با سرپرست زندانی، اظهار کرد: در هشت ماهه امسال، ۵۶۰ خانوار با سرپرست زندانی، تحت حمایت کمیته امداد آذربایجان غربی قرار گرفته اند، که این تعداد، نسبت به زمان مشابه سال گذشته نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: خانوارهای نیازمند با سرپرست زندانی، تا زمان آزادی سرپرست از زندان، تحت حمایت کمیته امداد بوده و از خدمات این نهاد بهره مند می شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی با اشاره به خدمات ارائه شده به این خانوارها، تصریح کرد: تمامی خدمات ارائه شده به مددجویان تحت حمایت، به خانوارهای نیازمند با سرپرست زندانی تحت حمایت نیز تعلق می گیرد.

وی با اشاره به سیاست های حمایتی کمیته امداد، تاکید کرد: بدون تردید کمیته امداد استان در راستای حمایت از خانوارهای نیازمند و همچنین ارائه آموزش های مهارتی و توانمند سازی آنان گام برمی دارد.