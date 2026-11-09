محمدجواد ترابیان کارشناس هواشناسی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین داده‌های هواشناسی و خروجی مدل‌های عددی نشان می‌دهد که شرایط جوی استان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با وزش باد همراه خواهد بود و روند کاهش دما نیز از روز سه‌شنبه محسوس‌تر می‌شود.



وی گفت: برای امروز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، آسمان قم صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید رخ خواهد داد و احتمال بارش پراکنده رگباری نیز در پاره‌ای نقاط وجود دارد.



ترابیان افزود: وزش باد در امروز دوشنبه از سمت شمال‌غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است و دمای هوا در شهر قم بین ۱۱ تا ۱۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.



وی ادامه داد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، در ساعات پایانی روز دوشنبه و ابتدای شب افزایش موقت ابر و در برخی نقاط بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست و از اواخر وقت نیز سرعت وزش باد کاهش پیدا خواهد کرد.



کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز سه‌شنبه اظهار کرد: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود و از اواخر وقت نیز افزایش ابر رخ خواهد داد.



وی گفت: جریانات شمالی در روز سه‌شنبه موجب کاهش محسوس دمای هوا در استان قم می‌شود و سرعت وزش باد نیز در این روز بین ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.



ترابیان افزود: دمای هوا در شهر قم طی روز سه‌شنبه به حداقل ۶ درجه و حداکثر ۱۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و کاهش دما در روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.



وی بیان کرد: از اواخر وقت روز چهارشنبه افزایش ابر در استان پیش‌بینی می‌شود و در پاره‌ای نقاط احتمال بارش پراکنده وجود دارد که این بارش‌ها در ارتفاعات استان می‌تواند به شکل برف رخ دهد.



وزش باد در قم شدت می‌گیرد



کارشناس هواشناسی قم همچنین با اشاره به وضعیت جوی امروز دوشنبه گفت: در پی استقرار شرایط ناپایدار، وزش باد در برخی ساعات شدت خواهد گرفت و احتمال وقوع رگبار پراکنده در نقاطی از استان وجود دارد.



ترابیان افزود: روند جوی استان طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تغییرات دمایی همراه است و در حالی که روز دوشنبه بیشینه دمای شهر قم ۱۷ درجه پیش‌بینی شده، این میزان در روز سه‌شنبه به ۱۴ درجه کاهش می‌یابد.



وی ادامه داد: کمینه دمای شهر قم نیز از ۱۱ درجه در روز دوشنبه به ۶ درجه در روز سه‌شنبه می‌رسد و این روند کاهشی دما در روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت.



بر اساس پیش‌بینی هواشناسی قم، روز سه‌شنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد ادامه دارد و از اواخر وقت نیز با افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق استان وجود خواهد داشت.