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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۶

معاون اداره کل راهداری مازندران:

حمل کالا در مازندران ۲۲ درصد افزایش یافت

حمل کالا در مازندران ۲۲ درصد افزایش یافت

ساری - معاون حمل و نقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مازندران از افزایش ۲۲ درصد جابجایی کالا امسال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی نصیری اظهار داشت: درهشت ماهه امسال  ۱۱میلیون و۴۸۳ هزار و ۳۲۹ تن کالا  از استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شده  که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.

وی در ادامه تعداد بارنامه های مصرفی در این مدت را  ۹۰۵ هزارو  ۹۶۳ فقره ذکر کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۳درصدی داشته است.

معاون حمل و نقل  اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مازندران عمده کالا ی جابجا شده از استان در این مدت  را به ترتیب شن وماسه، جو، ذرت دامی،گازوئیل، سایر فرآورده های لبنیاتی، انواع بنزین، بنزین معمولی، سیمان، سیمان کیسه ای، ام دی اف عنوان کرد.

کد مطلب 4474786

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