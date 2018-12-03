به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان که در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی، این روحانی مبارز را الگویی مناسب برای همه آزادی‌خواهان عنوان کرد.

سالاری با تأکید بر تبیین اندیشه‌ها، افکار و اهداف قیام این روحانی مبارز برای جامعه، افزود: میرزا کوچک جنگلی یک شخصیت فرا استانی و ملی است که نباید برای بزرگداشت چنین شخصیتی تنها به برگزاری همایش‌ها و جلسات اکتفا کرد.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات و وضعیت نامطلوب مدارس شبانه روزی به ویژه در مناطق روستایی، گفت: اعتبارات مدارس شبانه روزی باید افزایش یابد. حمایت و کمک به این مدارس به ویژه در حوزه روستایی حتی از اجرای پروژه های عمرانی مهم‌تر است.

استاندار گیلان ادامه داد: متاسفانه در یک برهه‌ از زمان به این مدارس بی توجهی شده که مشکلات فراوانی برای مدارس شبانه روزی ایجاد شده است.

وی با اشاره به سابقه فرهنگی و علمی استان گیلان بر لزوم کاهش آمار بیسوادی در این استان تأکید و بیان کرد: باید زمینه مناسب برای تحصیل در همه مناطق استان فراهم کرده و خانواده‌ها را برای تحصیل فرزندانشان ترغیب کنیم.

سالاری تصریح کرد: آموزش و پرورش در زمینه کاهش آمار بی‌سوادی و ترغیب خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات مالی از تحصیل فرزندانشان ممانعت به عمل می آورند از نهادهای اجتماعی و خدماتی همانند بهزیستی و کمیته امداد برای حل مشکلات معیشتی آنها کمک بگیرد.

وی همچنین با اشاره به تشکیل یک کارگروه برای شناسایی کودکان بی‌سواد در استان گیلان به ویژه در مناطق محروم و روستایی، ادامه داد: آموزش و پرورش به همراه ثبت احوال، بخشداری و دهیاری‌ها تلاش کنند تا این افراد را شناسایی و زمینه تحصیل آنها را فراهم کنند.

وی در ادامه برگزاری المپیادهای ورزشی و علمی را زمینه ساز شکوفایی استعدادها و همچنین ایجاد شور و نشاط در مدارس دانست و گفت: مسئولان آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی مناسب در راستای اجرای برنامه‌های شاد و نشاط آور اقدام کنند.