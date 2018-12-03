پایش و مدیریت کیفیت آب شرب ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، جلسه شورای عالی آب، ظهر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه بر ضرورت اجرای پروژه های مرتبط با ارتقاء کیفیت آب شرب تأکید کرد و گفت: پایش و مدیریت کیفیت آب و تلاش برای ارتقاء کیفی منابع آبی امری ضروری است چرا که مردم با اطمینان از عملکرد دولت و وزارت نیرو، نسبت به کیفیت آب شرب آسوده خاطر هستند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه ریزی و اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت تأمین آب شرب در تابستان سال جاری تصریح کرد: تأمین آب شرب در تابستان امسال کاری سخت بود که خوشبختانه با برنامه ریزی دقیق وزارت نیرو مشکل جدی در کشور بوجود نیامد و امیدوارم با برنامه ریزی این وزارتخانه که برای سه سال آینده انجام شده، در تابستان سال های آینده نیز مشکلی در تامین آب شرب نداشته باشیم.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب، از رسانه ها و به خصوص صدا و سیما خواست با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را به مشارکت در مدیریت مصرف ترغیب و تشویق کنند زیرا با وجود بارندگی های خوب اخیر همچنان باید به مدیریت مصرف دقت نظر داشته باشیم و نباید تصور شود که کشور از تنش آبی عبور کرده است.

جهانگیری همچنین ضرورت توجه ویژه برای تأمین آب شرب مناسب در شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور نظیر اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز و کرمان که با مشکل مواجه هستند را مورد تأکید قرار داد و گفت: تأمین آب شرب این گونه شهرها باید در اولویت قرار گیرد و باید راهکارهای اطمینان بخشی برای حل و فصل مشکلات تأمین آب شرب این مناطق تهیه شود.

در این جلسه که وزیر نیرو و رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گزارشی از برنامه های بخش آب و آبفا در سال 98 در جهت تأمین پایدار آب ارائه کرد و گفت: در این راستا برنامه ای سه ساله برای مدیریت تنش آب شرب تا سال 1400 با رویکرد افزایش تاب آوری و پایداری خدمات تدوین شده است.

براساس این گزارش، برنامه مدیریت تنش آب شرب با فرض بارندگی مشابه سال آبی گذشته و کمبود آب در تابستان سال 1400 پیش بینی شده و برای مدیریت تنش آبی شهرها و روستاهای کشور راهکارهایی در قالب افزایش تأمین و تولید آب، ارتقای کیفی آب، افزایش توان ذخیره سازی آب، ارتقای مدیریت و بهره وری منابع تأمین،‌ تاسیسات و شبکه ها و نیز مدیریت مصرف در نظر گرفته شده است.

در ابتدای این جلسه نیز رییس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از تحلیل بارش و دمای کشور از ابتدای مهر تا 11 آذر 1397 و پیش بینی بارش و دما برای سه ماه آینده را ارائه کرد و گفت: بارش های پاییزی امسال به جز در چند استان کشور در سایر مناطق کشور در حد نرمال و بالاتر از نرمال بوده است و پیش بینی ها نشان می دهد که در زمستان سال جاری میزان بارش ها در حد نرمال و پایین تر از نرمال خواهد بود.