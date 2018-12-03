۲۵ درصد باغات خراسان جنوبی زیر کشت پسته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عصمتی پور عصر دوشنبه در دومین دوره آموزشی نوین پسته گفت: استان خراسان جنوبی حدود ۲۰ سال است که درگیر خشکسالی های پیاپی می باشد.

وی افزود: شهرستان بشرویه نیز شهری کم باران در استان است و متوسط بارندگی در یک سال آن تنها ۱۹ میلی متر بوده که در ۱۲ نوبت بارندگی صورت گرفته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی خواستار توسعه و ترویج کشاورزی حفاظتی در سطح استان شد و افزود: در بحث کشاورزی حفاظتی کشاورزی توانسته در یک هکتار به میزان ۱۰ تن و ۵۰۰ کیلو پنبه برداشت کند.

عصمتی پور گفت: در سطح استان۷۳ هزار هکتار محصولات زراعی و ۷۹ هزار هکتار محصولات باغی داریم که ۲۵ درصد باغات استان پسته است و خراسان جنوبی رتبه چهار کشور را در سطح زیر کشت پسته دارد و ۱۱ هزار هکتار ازسطح باغات پسته ما بارده می باشد.

وی بیان داشت: خاکشیر نیز در استان ما با حداکثر ۲ آب به عمل می آید و در هرهکتار از ۸۵۰ تا ۱ تن برداشت داشته ایم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: در بخش کشت های نشائی، چغندر قند را شروع کرده ایم که حداقل چهار مرحله کمتر می برد.

عصمتی پور نیز افزود: پنبه ما نیز بصورت نشا کشت شده که البته دستگاه های نشاءکار در استان کم است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره آموزشی ملی پسته گفت: شرایط اقلیمی و خشکسالی ها سبب شد تا با برگزاری این دوره آموزشی ملی به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش تولید محصول پسته باشیم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان داشت: سرمای بسیار در آذرماه و بهمن ماه، و نیز گرمای بسیار بهمن ماه و اسفندماه سال گذشته خسارت شدیدی را وارد کرد و این سرما و گرمای بسیار سبب شد تا جوانه های پسته ریزش کنند.

عصمتی پور ادامه داد: همچنین بارندگی های اوایل فروردین ماه سبب شد تا رطوبت زیادی در باغ ها حاکم شود و در فصل برداشت پسته حتی پسته های برداشتی پوک بود.