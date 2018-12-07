حمله جنگنده های ائتلاف آمریکا به یک بیمارستان محلی در هجین سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شبکه رادیو و تلویزیون الاخباریه سوریه در گزارشی اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در حملات هوایی روز جمعه خود به شهر هجین در شرق استان دیرالزور سوریه، یک بیمارستان را بطور کامل تحریب کردند.

گفتنی است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا به طور پیوسته در شرق استان دیر الزور به حملات هوایی مبادرت کرده و به تازگی نیز شهر هجین را هدف اصلی این حملات قرار داده است.

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) و شبکه الاخباریه همچنین اوایل روز جمعه از کشته شدن هشت غیرنظامی در حملات هوایی این ائتلاف به هجین خبر دادند. بنابر گزارشها، تمام این کشته شدگان اعضای یک خانواده بودند.

بنابر بیانیه خبری ائتلاف تحت رهبری آمریکا در روز چهارشنبه، در این رشته حملات هوایی مسیرهای تدارکاتی، وسایل نقلیه، مواضع جنگی و همچنین تونلها و ساختمانهای واقع در نزدیکی شهر هجین مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده اند.