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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۸:۲۰

کارشناس هواشناسی ایلام:

بارش باران تا فردا در استان ایلام ادامه دارد

بارش باران تا فردا در استان ایلام ادامه دارد

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام گفت: طبق بررسی های انجام شده بارش باران تا فردا در استان ایلام ادامه دارد.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در برخی نقاط استان شاهد رگبار باران هستیم که این شرایط بارندگی حداکثر تا ظهر  امروز در سطح استان ادامه دارد.

وی افزود: هر چند بارش های پراکنده تا فردا ظهر هم می تواند در سطح استان ادامه داشته باشد اما از ظهر فردا شرایط پایدار در سطح استان حاکم و جو استان پایدار می شود ئ این پایداری نیز تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

وی ادامه دارد: از نظر دمای دیروز گرمترین نقطه استان، شهرستان مهران و دهلران با دمای ۱۸ درجه بوده، همچنین سردترین منطقه استان نیز شهرستان ایلام با چهار درجه سانتی گراد بوده است.

وی گفت: طی روزهای آینده نیز شاهد کاهش دمای و هوای سرد شبانه و صبحگاهی در استان خواهیم بود.

کد مطلب 4478681

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