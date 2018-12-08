بازدید معاون رئیس جمهور از بازارچه صنایع دستی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح امروز شنبه از شیرخوارگاه بهزیستی، اورژانس اجتماعی و بازارچه‌ صنایع دستی ایلام بازدید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز وارد فرودگاه شهدای ایلام شد.