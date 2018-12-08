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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۳

بازدید معاون رئیس جمهور از بازارچه صنایع دستی ایلام

بازدید معاون رئیس جمهور از بازارچه صنایع دستی ایلام

ایلام - معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از بازارچه صنایع دستی ایلام بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح امروز شنبه از شیرخوارگاه بهزیستی، اورژانس اجتماعی و بازارچه‌ صنایع دستی ایلام بازدید کرد.

 معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز وارد فرودگاه شهدای ایلام شد.

کد مطلب 4478810

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