بازدید معاون رئیس جمهور از بازارچه صنایع دستی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح امروز شنبه از شیرخوارگاه بهزیستی، اورژانس اجتماعی و بازارچه صنایع دستی ایلام بازدید کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز وارد فرودگاه شهدای ایلام شد.
ایلام - معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از بازارچه صنایع دستی ایلام بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح امروز شنبه از شیرخوارگاه بهزیستی، اورژانس اجتماعی و بازارچه صنایع دستی ایلام بازدید کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز وارد فرودگاه شهدای ایلام شد.
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