به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی امروز(شنبه) در دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم با اشاره به برگزاری این اجلاس، گفت: در وهله اول لازم می دانم از حضور رئیس جمهور کشورمان در افتتاحیه این مراسم تشکر ویژه داشته باشم.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حضور روسای مجالس کشورهای حاضر در این کنفرانس تصریح کرد: از همه هیات هایی که در این کنفرانس حضور پیدا کردند، تشکر می کنم که دعوت ما را پذیرفتند و از حضور وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات کشورمان هم در این مراسم تشکر ویژه دارم.

لاریجانی درباره ضرورت برگزاری چنین کنفرانس هایی، تاکید کرد: یکی از دلایل مهم برگزاری این اجلاس های منطقه ای این است که شورای امنیت به وظایف خودش در زمینه مقابله با تروریسم به خوبی عمل نمی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جنگ های بسیار زیادی در منطقه ما رخ داد که می توان به جنگ هایی در عراق، افغانستان و لیبی اشاره کرد، اما تاکنون شورای امنیت وظایف خود در این زمینه را به خوبی انجام نداده و همچنین آمریکا تحریم هایی یک جانبه را علیه بسیاری از کشورها اعمال می کند که مصوب شورای امنیت نیست و این نهاد بین المللی وظیفه خود را در تقابل با این سیاست ها انجام نمی دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقدامات یکجانبه گرایی که رئیس جمهور آمریکا طی سال‌های اخیر دارد امر خطرناکی است که ارزش‌های انسانی را که سال‌ها برای آن برنامه ریزی شده و نظام حقوق بشر تدوین شده است، تجاری سازی می کند.

وی تاکید کرد: رفتار ترامپ در عمل، نظامات حقوق بشر را له کرده و موجب شد کشورها از مدیریت جهانی که همین‌ها مدعی آن هستند، ناامید شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: کشور آمریکا و برخی اطرافیان آنها در منطقه عامل گسترش تروریسم شدند اما می‌گویند ما با تروریسم مبارزه می‌کنیم. این کشورها در عمل از ابزار تروریسم استفاده می کنند. این وضعیت را سال‌ها در عراق، سوریه و افغانستان شاهد بودیم.

وی اظهارداشت: این عوامل موجب شد کشورهای منطقه برای ساماندهی امنیت منطقه خودشان، نظام های منطقه ای را تدوین کنند.

لاریجانی همکاری ایران، روسیه و ترکیه را در بحران سوریه، نظام منطقه ای موفق خواند و گفت: این مدل برای حل یک مسئله بغرنج ایجاد شد. ارزیابی ما این است که این مدل تا حد زیادی موفق بوده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دومین کنفرانس روسای مجالس افغانستان، ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه برای بررسی چالش های تروریسم و ارتباطات درون منطقه ای، گفت: این مدل با حضور کشورهای بیشتری ایجاد شده است و تمرکز آن علاوه بر مبارزه با تروریسم، بر توسعه همکاری های اقتصادی است که به دلیل نارسایی ساختارهای بین المللی ایجاد شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تلاش‌های کشور پاکستان که آغازگر این کنفرانس بین المللی است بتواند در ساماندهی وضعیت امنیت منطقه موفق باشد.

وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی در مسئله سوریه به درخواست دولت سوریه به کمک آنها شتافت، در مسئله عراق نیز با درخواست دولت این کشور وارد شد. این وظیفه را نسبت به همه کشورها احساس میکنیم و از ساختارهای منطقه‌ای استقبال میکنیم.

لاریجانی گفت: امیدوارم در این دوره هم شاهد گام های عملی برای مبارزه با تروریسم باشیم. تلاش می کنیم ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی کشورهای عضو اجلاس با هم ارتباطات وسیع تری داشته باشند. علاوه بر این همکاری های اقتصادی نیز افزایش یابد که این امر موجب همبستگی منطقه ای می شود.