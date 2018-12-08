۵۳درصد از جمعیت بیسواد هرمزگان تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی دادی زاده سرخایی صبح شنبه در چهارمین جلسه ی شورای پشتیبانی سوادآموزی هرمزگان افزود: با برنامه ریزی انجام شده و پیگیرهای مستمر اداره کل آموزش و پرورش و حمایت معاون سیاسی امنیتی استانداری در جایگاه رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی استان، ۴۷ درصد باقی مانده از این جمعیت تا پایان آذرماه تحت پوشش سوادآموزی قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه جلسات شورای پشتیبانی سوادآموزی بنا بر تقویم اجرایی هر سه ماه یکبار برگزار می گردد، خاطر نشان کرد: با توجه به هدفگذاری های انجام شده در برنامه جذب بی سوادان و جذب حداکثری، نیاز به جلسات فوق العاده داریم تا ضمن تحقق مصوبات گذشته، به اهداف ترسیم شده در برنامه ی پوشش سوادآموزی برسیم.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با تاکید بر اینکه اهمیت علم آموزی در دین مبین اسلام بر کسی پوشیده نیست، بیان داشت: اهمیت علم آموزی در اسلام رسالت متولیان را در ریشه کنی بیسوادی و توسعه علم و دانش آشکار کرده است و با اطمینان می توان گفت اسلام دین آگاهی، خرد و علم و معرفت است.

دادی زاده تصریح کرد: تعیین رئیس جمهور به عنوان رییس شورای پشتیبانی سوادآموزی کشور و همچنین در استان واگذاری این مسولیت به نماینده عالی دولت، نشان از اهمیت شورای پشتیبانی سوادآموزی دارد که باید از این ظرفیت حداکثر بهره را در تحقق اهداف برنامه توسعه در ریشه کنی بیسوادی داشته باشیم.

وی یاداور شد: از آنجایی که امکان دارد اسامی مرکز آمار با اطلاعات موجود مغایرت داشته باشد، همکاران ما در مجموعه ی معاونت سوادآموزی با سامانه ی سیب مرکز بهداشت ارتباطی برقرار کرده اند تا این مغایرت از بین برود و با پالایش اسامی ها بتوانیم در دوره ی سوادآموزی جذب بیشتری داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان داشت: انتظار داریم فرمانداران در شهرستان ها با راهبری جلسات شورای پشتیبانی و بکارگیری همه ظرفیت ها، به تحقق اهداف برنامه در پوشش حداکثری بیسوادان کمک کنند.

این مسئول همچنین گفت: مهلت جذب بی سوادان تا پایان آذرماه اعلام شده است که از همه دست اندرکاران در شهرستان ها و مناطق انتظار داریم هر چه سریعتر نسبت به پوشش حجم باقیمانده اقدام کنند.

دادی زاده در پایان با تاکید بر اینکه سوادآموزی در یک جامعه ای پویا ضرورتی انکار ناپذیر است، تصریح کرد: انسداد کامل مبادی بیسوادی و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان و تحقق عدالت آموزشی، اولویت آموزش و پرورش هرمزگان است و با تقویت برنامه ها و بسیج همه ی ظرفیت ها، برای نیل این هدف پای کار هستیم.

معاون سیاسی امنیتی و رئیس شورای پشتیبانی سوادآموزی استان نیز با بیان اینکه آمار و نمودار اطلاعات جذب بی سوادان در شهرستان ها از طریق دفتر امور اجتماعی استانداری به همه ی فرمانداران ارسال شود، تاکید کرد: به شهرستان ها و مناطقی که تا کنون نتوانسته اند میزان مطلوبی برای جذب بیسوادان داشته باشند تذکر داده شود تا بتوانیم برابر برنامه ی تعیین شده، پوشش حداکثری حجم ابلاغی را داشته باشیم.

بهروز اکرمی افزود: همه ی مجریان سوادآموزی بالاخص کسانی که در شهرستانها مسوولیت دارند موظف هستند با تقویت برنامه های اجرایی و تلاش مضاغف، نسبت به پوشش سوادآموزی برابر حجم ابلاغی اقدام کنند.

به گفته وی قطعا در این مسیر مشارکت آحاد جامعه از جمله شوراها و تشکل های مردم نهاد می تواند به متولیان امر کمک کند که این مهم باید در دستور کار شورای سوادآموزی در همه استان باشد.