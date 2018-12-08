به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر ۲۷ بعثت، با آغاز به کار شصت و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب بیروت، نشر ۲۷ بعثت هم به عنوان یکی از ناشران ایرانی آثار حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، آثار خود را در این رویداد عرضه کرده است.
این نمایشگاه پنجشنبه ۱۵ آذر کار خود را با حضور ۱۷۰ ناشر لبنانی و ۷۵ ناشر از دیگر کشورها آغاز کرد. ناشرهای مورد اشاره از ۸ کشور در این نمایشگاه حضور پیدا کردهاند. این رویداد، با همکاری انجمن فرهنگ عربی و اتحادیه ناشران لبنان برگزار میَود.
نشر ۲۷ بعثت که به چاپ آثار مربوط به حضور لشگر ۲۷ محمدرسولالله (ص) در سالهای دفاع مقدس اشتغال دارد، با بیش از ۱۴ اثر ترجمهشده خود در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است.
نمایشگاه کتاب بیروت، از ۶ تا ۱۶ دسامبر (۱۵ تا ۲۵ آذر) در مرکز سیساید ارینای شهر بیروت برپاست.
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