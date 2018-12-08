درآمد اپراتورها از پیامک موبایل به صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در نخستین روز از هفته دیجیتال ایران در سمینار تخصصی «تحول دیجیتال و صنعت مخابرات» که در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به تحولاتی که در دنیا به دنبال اقتصاد دیجیتال شکل گرفته است، گفت: کاهش درآمد اپراتورهایی که سرویس به روز نشده دارند در دنیا مشهود است به نحوی که اپراتورهایی که سرویس مشابه قدیمی ارائه می کنند با کاهش درآمد ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه هستند.

وی با بیان اینکه درآمد اپراتورهای موبایل در سرویسی مانند پیامک، به صفر رسیده و در حوزه مکالمه نیز درآمد اپراتورها روند کاهشی دارد، تاکید کرد: بنابراین اپراتورها باید با توجه به شرایط جدید باز طراحی شده و برای تحول جدید آماده باشند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: برای ایجاد تحول دیجیتال، باید سازمانها متحول شوند و خود را آماده پذیرش آن کنند. براین اساس باید استراتژی حوزه کسب وکار و رویکرد در الگوها و سرمایه گذاری ها را مبتنی بر تحول دیجیتال تغییر داد که این تغییرات از سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ در بعضی از کشورهای دنیا آغاز شده است.

وی استفاده از تحول دیجیتال در دنیا را موجب افزایش درآمد دانست و افزود: طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، کشورهایی که استراتژی تحول دیجیتال را اجرا کردند با افزایش ۹درصدی درآمد، افزایش ۱۲درصدی حجم بازار و افزایش ۲۶ درصدی سودآوری شرکت ها همراه بودند.

رئیس رگولاتوری با اشاره به اهداف تحول دیجیتال گفت: ایجاد تحول دیجیتال افزایش سرعت ارائه خدمات، بهبود فرآیند عملیاتی اپراتورها، چابکی سازمانها و کاهش هزینه به خصوص ابزاری که در حوزه مجازی سازی استفاده می شود را در بر دارد.

وی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که در بازه زمانی سال ۲۰۱۶ که تحول دیجیتال به طور اساسی مطرح شد، ارزش افزوده در صنعت ۱۰ هزار میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود که تنها در بخش محتوا و سرگرمی این رقم به ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: ارزش افزوده در برق با تحول دیجیتال به ۱۵۰۰ میلیارد دلار، در لجستیک ۲۱۰۰ میلیارد دلار، در حمل و نقل و اتومبیل ۲۶۰۰میلیارد دلار، در الکترونیک ۳۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: در صنعت ICT عواملی مانند کاهش درآمد اپراتورها، اهرم هایی هستند تا اپراتورها به سمت تحول دیجیتالی شدن حرکت کنند و به طور مشخص در حوزه ICT به طور کلی ۲۰۰۰میلیارد دلار ارزش افزوده با تحول دیجیتال ایجاد می شود.

وی با اشاره به نقش مهم رگولاتوری در حوزه ICT خاطرنشان کرد: باید طبق تحول دیجیتال رگولاتوری بازطراحی شود همزمان با ورود نسل پنجم تلفن همراه، رگولاتوری مشارکتی در دستور کار قرار دارد.

فلاح جوشقانی افزود: در ساختار جدید رگولاتوری معاونت کسب و کار و بازار پیش بینی شده که مهمترین هدف آن زمینه سازی در حوزه مقررات گذاری و رگولاتوری برای تحول دیجیتال محسوب می شود و رویکرد ما زمینه ساز تحول است.