ضرورت تبیین ابعاد چهل سالگی انقلاب در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر شنبه در دیدار با دانشجویان در شهر یاسوج به مناسبت ۱۶ آذر، افزود: ۱۶ آذرها مقدماتی برای پیروزی انقلاب، آگاهی بخشی به ملت، به صحنه آوردن زنان و مردان کشور و قرار گرفتن و حرکت در کنار هم و فریاد مشترک برای مبارزه با ظلم، استبداد و استکبار جهانی بود.

زارعی خاطرنشان کرد: همچنین استقرار یک نظام اسلامی بر پایه مردمی و تحقق جمهوری اسلامی ایران از جمله اهداف و دستاوردهای مبارزه با رژیم طاغوت و استکبار جهانی بود.

زارعی با اشاره به چهل سالگی انقلاب، گفت: خوشبختانه طی چهل سال گذشته این شجره مقدس در صحنه ها و حوادث مختلف از فراز و نشیب های گوناگون با عزت و اقتدار عبور کرد.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز در چهل سالگی انقلاب قرار داریم و ضرورت دارد که اساتید دانشگاه ها به عنوان سرمایه های ارزشمند انسانی برای دانشجویان که امیدهای آینده جامعه و کشور هستند، ابعاد و دستاوردها این چهل سال، راهبردها، نقش داخلی و نقش بین المللی و فرامنطقه ای انقلاب اسلامی و امید به نظام و جایگاه این نظام در میان کشورهای مظلوم دنیا را تبیین کنند.

زارعی تصریح کرد: تبیین دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس و فراز و نشیب ها مورد تاکید است که نسل جوان ما بدانند ملت ما با چه ایستادگی، مقاومت و حضور در صحنه به این جایگاه با عزت رسیده است. امروز کشورر ما می تواند در دنیا، معادلات سیاسی و تصمیمات تاثیر گذار باشد و تبیین کارکرد انقلاب در حوزه های مختلف به عنوان رسالت مهم هر یک از ما محسوب می شود.

زارعی با اشاره به اینکه امروز دغدغه های معیشتی، مباحث کاری و اشتغال دغدغه ای است که در جز جز زندگی مردم این سامان و کشور وجود دارد، گفت: هیچکدام از مسئولان کشور بر این موضوع تردیدی ندارند که مسئله اصلی کشور ما، موضوع اشتغال و معیشت است.

وی ابراز داشت: انقلاب اسلامی به دلیل روحیه آزادی خواهی، استکبار ستیزی و نفی همه قدرت های جهانی همواره در چهل سال گذشته در یک مبارزه دائم و بی وقفه با قدرت های جهانی، آمریکای جهان خوار و صهیونیسم بوده است.

زارعی گفت: حوادث گوناگونی را در این راستا تجربه کردیم که مهمترین آن این است که در حال حاضر مقابله ملت ایران از یک سو و تمام قدرت های جهان، آمریکای جهان خوار و صهیونیسم جهانی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی وجود دارد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس خاطرنشان کرد: شاید از نظر تحلیلگران سیاسی، مهمترین نبرد که بین انقلاب اسلامی و استکبار جهانی اتفاق افتاده، همین جنگ اقتصادی است.

زارعی گفت: در دوران هشت ساله دفاع مقدس همه ملت و خانواده ها و آحاد مردم به صحنه آمدند، دست به دست هم دادند و ما یک اشتراک نظر و وحدت کلمه مطلق را میان ملت ایران در صحنه جنگ شاهد بودیم و پیروزی متعلق به ملت ایران شد.

وی افزود: ملت ایران امروز به برکت دوران دفاع مقدس در زمینه های دفاعی، زمینه های علمی و دیگر زمینه ها تجارب بسیار خوبی دارد و امروز در بسیاری از زمینه ها نه تنها وابسته نیستیم، بلکه جزو کشورهای پیشرو در زمینه های گوناگونیم.

زارعی تصریح کرد: این نتیجه استقامت خالصانه و مقاومت جانانه ای است که ملت ما بر سر آرمان های خود باقی ماند.

زارعی با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت: جنگ اقتصادی جنگی بسیار پیچیده تر بوده و در ابعاد مختلف زندگی آحاد ملت مطرح است.

وی افزود: امروز در این مصاف قرار داریم و به لطف خداوند، به برکت خون های مطهر شهدا، استقامت ها و وحدت و باورها، اقدامات دشمنان راه به جایی نخواهد برد.

زارعی با بیان اینکه آمریکای ظالم دو راهبرد را در راستای جنگ اقتصادی، دنبال می کند، اظهار کرد: قطع کامل صادرات و تولید نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای انتقال پول و ارز اهدافی است که آمریکا در عرصه جنگ اقتصادی هدفگذاری کرده است.

وی با اشاره به اینکه ایستادگی، ازخودگذشتگی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای عاملی است که دشمن نه تنها قدرت تعرض به کشور را نخواهد داشت، بلکه در ذهن خود همواره در یک نگرانی دائم بوده که ممکن است جمهوری اسلامی برای پاسخ به خیانت های گذشته، آنان را مورد حمله قرار بدهد، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند ما با هچچکس جنگ نداریم، اما قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همچنان باید تقویت شود.