به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا طراوت پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امروزه همه مردم همواره در معرض خطر بیماری هستند و برای معالجه خود باید هزینه‌های سنگینی شامل هزینه‌های پزشکی، عمل‌های جراحی، دارو به بیمارستان‌ها را بپردازند اظهار داشت: به دلیل مبلغ زیاد و گزاف هزینه های درمانی ما نیازمند پوشش بیمه تکمیلی هستیم.

طراوت ادامه داد: هرچند بیمه تکمیلی فرهنگیان طی سال‌های گذشته به طور ناقص اجرا می‌شد اما از سال ۸۹ به طور جدی تحت عنوان «بیمه طلایی» به اجرا درآمد و توانست بخشی از دغدغه درمانی فرهنگیان را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بیمه طرح مختلفی در قالب بیمه تکمیلی به اغلب کارکنان دولتی ارائه می‌دهند اضافه کرد: آموزش و پرورش ابتدا با بیمه ایران و بعد از آن با بیمه آتیه سازان طرف قرارداد بوده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بیمه نامه درمان یک سال است و یک سال تحصیلی را پوشش می‌دهد ابراز داشت: سایت بیمه آتیه سازان حافظ درمانگاه ها و آزمایشگاه ها و دیگر موارد درمانی تحت پوشش را اعلام کرده است ولی کسانی که در مکان های درمانی دیگر از خدمات استفاده می کنند می توانند با ارائه فاکتور مبلغی را استرداد کنند.

طراوت با بیان اینکه وقتی فرهنگیان هر ماه برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی وجهی را پرداخت می‌کنند و امیدوارند که در صورت نیاز به همان میزان هم، به موقع از خدماتی که وعده داده شده، بهره مند شوند اما عملکرد بیمه‌های تکمیلی باعث نارضایتی مردم است و اگر در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با شرکت‌های بیمه‌ای، قرارداد نداشته باشند، زمان زیادی طول می‌کشد که وجه پرداختی به مردم بازگردانده شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان بوشهر با بیان اینکه پرداخت خسارت بیمه تکمیلی در بیمه آتیه سازان به فرهنگیان ۹۰ روز رسیده است ادامه داد: چرخه رسیدگی و پرداخت خسارت به مراتب طول می کشد و همکاران عزیز باید تا آن تاریخ صبر کنند.

وی با بیان اینکه جزئیات بیمه تکمیلی عموم فرهنگیان اعلام می‌شود، گفت: وزارتخانه قصد دارد سه گزینه به فرهنگیان پیشنهاد دهد و هر فرهنگی با توجه به سطح استفاده از خدمات و نوع خدمات، یکی از این ۳ گزینه را انتخاب می‌کند.

طراوت بیان داشت: البته با توجه به تورم ایجاد شده در همه مواد مصرفی در کشور بیمه‌ها نیز افزایش هزینه‌های خدمات بهداشت و درمان را خواهند داشت و از همین رو نرخ‌های بیمه تکمیلی برای سال آینده ممکن است برای همه افزایش داشته باشد.

وی تصریح کرد: شاید در ابتدا این نکته مدنظر قرار بگیرد که با وجود برداشت مبلغ اندکی از حقوق فرهنگیان به ازای هر نفر، نمی توان انتظار زیادی داشت که خدمات خوب و درخور توجهی به منظور بیمه تکمیلی ارائه شود.

طراوت با بیان اینکه لیست تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ با وجود حجم گسترده ای از حقوق بگیران آموزش و پرورش همراه است کافی نیست افزود: متاسفانه در استان بوشهر لیست تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ بسیار نمود ضعیفی بین فرهنگیان دارد و در این صورت اجحاف زیادی در حق فرهنگیان استان صورت می گیرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش‌وپرورش استان بوشهر با اشاره به وضعیت بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل در آموزش‌وپرورش گفت: بیمه تکمیلی ایثارگران شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش تا پایان سال جاری طبق روال گذشته بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است و همکاران شاغل و بازنشسته ایثارگر برای انجام امور بیمه ای مثل سنوات قبل اقدام کنند.