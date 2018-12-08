به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی عصر امروز در نشست ستاد تنظیم بازار که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به وضعیت نابسامان گوشت قرمز در استان کرمانشاه لازم است چهارچوب نهایی برای تقسیم کار در این خصوص صورت بگیرد تا مشکلات حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه در برخی شهرستانها گوشت قرمز با قیمت بیشتری در بازار عرضه می شود، گفت: علت این اختلاف قیمت گوشت در شهرستانها باید بررسی شود.



معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه افزود: امروز اقتصاد کشور ما با سیاست بین الملل گره خورده است لذا لازم است آمادگی خود را برای مقابله با دسیسه های شوم دشمنان مکار در این حوزه تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه اقتصاد ما وابسته به ارز است و افزایش قیمت ارز می تواند بر تمام کالاها تاثیر بگذارد.

حاتمی با بیان اینکه فرهنگ پس انداز در استان کرمانشاه بسیار ضعیف است، یادآور شد: باید به دنبال ارتقاء میادین میوه و تره بار باشیم تا در بحرانها استان با مشکل مواجه نشود.

وی همچنین از ضعف شبکه های توزیع در استان سخن گفت و افزود: در کرمانشاه غیر از یک یا دو فروشگاه که بتواند در بحران مثبت ظاهر شود هیچ فروشگاه صاحب ابتکار دیگری وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که استان کرمانشاه با آن مواجه است عدم برچسب گذاری بر روی کالاهاست که تعزیرات باید به طور جدی بر این موضوع نظارت کند.

وی اظهار داشت: در این خصوص اگر لازم باشد از ظرفیت نیروهای سپاه و بسیج برای نظارت بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی و اخلال در بازار کمک خواهیم گرفت.