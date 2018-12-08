امیر قطر به ریاض می رود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بوابه الشروق در مقاله ای با عنوان آیا شیخ تمیم بن حمد در نشست فردای شورای همکاری در ریاض حاضر خواهد شد؟ آورده است: همه شواهد گواه این است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ریاست هیات قطری را در نشست فردای ریاض برعهده نخواهد داشت و برخی از عدم حضور قطر خبر می دهد و یا اینکه اگر حاضر شود به صورت پروتکلی خواهد بود نه بیشتر.

این رسانه قطری با اشاره به نامه ملک سلمان به امیر قطر و دعوت از وی برای مشارکت در این نشست می نویسد: بسیاری از ناظران امور این تحرکات سعودی ها را در راستای دلجویی از رهبران قطر یک سال و نیم پس از محاصره می دانند.

شایان ذکر است که نشست شورای همکاری خلیج فارس قرار است که فردا در ریاض آغاز به کار کند.