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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۳۹

امیر قطر به ریاض می رود؟

امیر قطر به ریاض می رود؟

یک رسانه قطری اعلام کرد که به احتمال زیاد شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به ریاض برای شرکت در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس نرود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه بوابه الشروق در مقاله ای با عنوان آیا شیخ تمیم بن حمد در نشست فردای شورای همکاری در ریاض حاضر خواهد شد؟ آورده است: همه شواهد گواه این است که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر ریاست هیات قطری را در نشست فردای ریاض برعهده نخواهد داشت و برخی از عدم حضور قطر خبر می دهد و یا اینکه اگر حاضر شود به صورت پروتکلی خواهد بود نه بیشتر.

این رسانه قطری با اشاره به نامه ملک سلمان به امیر قطر و دعوت از وی برای مشارکت در این نشست می نویسد: بسیاری از ناظران امور این تحرکات سعودی ها را در راستای دلجویی از رهبران قطر یک سال و نیم پس از محاصره می دانند.

شایان ذکر است که نشست شورای همکاری خلیج فارس قرار است که فردا در ریاض آغاز به کار کند.

کد مطلب 4479626

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