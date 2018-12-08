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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۱۷

استاندار قزوین:

سیستم های گرمایشی غیر استاندارد از مدارس قزوین حذف شود

سیستم های گرمایشی غیر استاندارد از مدارس قزوین حذف شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: سیستم های گرمایشی غیر استاندارد به سرعت از مدارس استان قزوین حذف شود تا شاهد حادثه ای نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روزشنبه در چهارمین جلسه شورای آموزش وپرورش که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: تامین فضای آموزشی مورد نیاز برای دانش آموزان همه مناطق استان از اولویت هایی است که همه دستگاهها باید همکاری کنند تا محقق شود.

وی بیان کرد: مکان ها و فضاهای در اختیار آموزش و پرورش استان که در مناطق مختلف بلا استفاده است باید با همکاری بخش خصوص و دستگاه های اجرایی در اختیار قرار گیرد تا استفاده بهینه شود.

استاندار قزوین یادآورشد: ماده ۲۷ ظرفیت بسیار خوبی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

زاهدی گفت: وسایل گرمایشی غیر استاندارد باید بسرعت از چرخه استفاده مدارس خارج کنید تا خادثه ای رخ ندهد.

وی یادآورشد: اجرای طرح نماد و توجه به کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه دانش آموزی از امور مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

در این مراسم از دانش آموز ان نخبگان قرآنی استان تجلیل شد.

کد مطلب 4479651

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