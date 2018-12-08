به گزارش خبرگزاری مهر، نیکی هیلی نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل در مصاحبه با نشریه آتلانتیک در خصوص قتل جمال خاشقجی منتقد ریاض در کنسولگری سعودی در استانبول اعلام کرد: دولت عربستان مسئول این موضوع است. این دولت چنین عملی را مرتکب شده و لذا مسئول این حادثه است.

نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل در این باره گفت: ایالات متحده از قتل خاشقجی چشم‌ پوشی نمی‌ کند. وضعیت خاشقجی مساله‌ ای است که نمی‌ توانیم آن را نادیده بگیریم و از آن بگذریم؛ علت هم این است که مقام‌ هایی از دولت سعودی این کار را در کنسولگری این کشور به انجام رساندند. ما از کار دولت سعودی نمی‌ گذریم. نمی‌ توانیم از آن چشم‌ پوشی کنیم.

نیکی هیلی در ادامه افزود: مساله اصلی این است که ما چشم‌ پوشی نمی‌ کنیم و گفته‌ا یم اگر شما به استفاده از این رفتار خشونت‌ بار ادامه دهید، دیگر شریک شما باقی نمی‌ مانیم. البته می دانید که عربستان در مبارزه با ایران شریک کامل است و تنها شریک واقعی ما زمانی است که بحث مقابله با ایران پیش می‌ آید.

وی اضافه کرد: ما چندین نفر از سعودی‌ ها را تحریم کردیم و به همین دلیل است که خواستار مسئولیت پذیری شدیم، به همین دلیل است که واکنش نشان دادیم. آنها باید مقصران را پاسخگو کنند.